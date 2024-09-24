На СГОКе оценили квалификацию машинистов и помощников машинистов

Сотрудники сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Оценку проводят эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно- металлургическом комплексе.