На СГОКе оценили квалификацию машинистов и помощников машинистов

Posted 24 сентября, 13:37
Published 24 сентября, 13:37
Modified 24 сентября, 13:39
Updated 24 сентября, 13:39
Независимую оценку знаний и навыков сотрудников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов организовали на производственной площадке комбината.
Сотрудники сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Оценку проводят эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно- металлургическом комплексе.
«Такие экзамены помогают нам определять и реализовывать точечные программы дообучения и профессионального развития, а сотрудники подтверждают высокую квалификацию и получают дополнительное материальное стимулирование со стороны предприятия», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.
Участники первых экзаменов — машинист тягового агрегата Андрей Иванов и помощник машиниста тепловоза Эдем Мишустин — успешно подтвердили свою квалификацию и получили отраслевые свидетельства с включением в общероссийский реестр сведений о квалификации.
В ЦОК СГОКа независимая оценка доступна дробильщикам, машинистам мельниц, агломератчикам, машинистам крана, слесарям-ремонтникам, электромонтерам, токарям, машинистам тепловоза, фильтровальщикам и операторам пульта управления.