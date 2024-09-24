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Posted 24 сентября, 13:37

Published 24 сентября, 13:37

Modified 24 сентября, 13:39

Updated 24 сентября, 13:39

На СГОКе оценили квалификацию машинистов и помощников машинистов

На СГОКе оценили квалификацию машинистов и помощников машинистов

24 сентября 2024, 13:37
Центр оценки квалификации Стойленского ГОК (входит в Группу НЛМК) впервые провел экзамены по независимой оценке квалификации машинистов тяговых агрегатов и помощников машинистов тепловозов цеха железнодорожного транспорта.

Независимую оценку знаний и навыков сотрудников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов организовали на производственной площадке комбината.

Сотрудники сдают экзамен, который состоит из теоретического и практического этапов. Оценку проводят эксперты из числа руководителей и специалистов СГОКа, которые прошли отраслевую аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в горно- металлургическом комплексе.

«Такие экзамены помогают нам определять и реализовывать точечные программы дообучения и профессионального развития, а сотрудники подтверждают высокую квалификацию и получают дополнительное материальное стимулирование со стороны предприятия», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.

Участники первых экзаменов — машинист тягового агрегата Андрей Иванов и помощник машиниста тепловоза Эдем Мишустин — успешно подтвердили свою квалификацию и получили отраслевые свидетельства с включением в общероссийский реестр сведений о квалификации.

В ЦОК СГОКа независимая оценка доступна дробильщикам, машинистам мельниц, агломератчикам, машинистам крана, слесарям-ремонтникам, электромонтерам, токарям, машинистам тепловоза, фильтровальщикам и операторам пульта управления.

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