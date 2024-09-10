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СГОК и фонд «Милосердие» помогли подшефной школе в ремонте ограждения

СГОК и фонд «Милосердие» помогли подшефной школе в ремонте ограждения

10 сентября 2024, 12:30
Фото: СГОК
Стойленский ГОК при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК, выделил более 7 млн рублей на ремонт ограждения в подшефной школе №27 Старого Оскола.
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Дети

На эти средства полностью обновили старый фундамент ограждения, восстановили поврежденные секции, заменили петли и засовы на калитках и воротах, выполнили покраску.

–Объем работ был выполнен очень большой — забор у нас почти 5 тысяч квадратных метров и впервые за 36 лет существования школы мы провели его капитальный ремонт.Конечно, без помощи наших шефов — Стойленского ГОКа, мы бы не справились. Все работы успели выполнить к началу учебного года. Теперь территория школы надежно закрыта от посторонних и наши дети будут в безопасности, — комментирует директор школы Елена Щепеткова.

Благотворительность — одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Комбинат ежегодно выделяет средства на развитие материально-технической базы учебных заведений, ремонт и подготовку школ к новому учебному году. Постоянную поддержку СГОК оказывает учреждениям культуры, детским садам, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям и другим учреждениям Старого Оскола.

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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Благотворительность#Дети#Безопасность#Покраска#Белгород#Фонд «Милосердие»
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