СГОК и фонд «Милосердие» помогли подшефной школе в ремонте ограждения

–Объем работ был выполнен очень большой — забор у нас почти 5 тысяч квадратных метров и впервые за 36 лет существования школы мы провели его капитальный ремонт.Конечно, без помощи наших шефов — Стойленского ГОКа, мы бы не справились. Все работы успели выполнить к началу учебного года. Теперь территория школы надежно закрыта от посторонних и наши дети будут в безопасности, — комментирует директор школы Елена Щепеткова.