СГОК и фонд «Милосердие» помогли подшефной школе в ремонте ограждения

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
На эти средства полностью обновили старый фундамент ограждения, восстановили поврежденные секции, заменили петли и засовы на калитках и воротах, выполнили покраску.
–Объем работ был выполнен очень большой — забор у нас почти 5 тысяч квадратных метров и впервые за 36 лет существования школы мы провели его капитальный ремонт.Конечно, без помощи наших шефов — Стойленского ГОКа, мы бы не справились. Все работы успели выполнить к началу учебного года. Теперь территория школы надежно закрыта от посторонних и наши дети будут в безопасности, — комментирует директор школы Елена Щепеткова.
Благотворительность — одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Комбинат ежегодно выделяет средства на развитие материально-технической базы учебных заведений, ремонт и подготовку школ к новому учебному году. Постоянную поддержку СГОК оказывает учреждениям культуры, детским садам, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям и другим учреждениям Старого Оскола.