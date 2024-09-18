СГОК приобрел новую технику для работ в карьере

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На Стойленском ГОКе приступили к работам два новых автогрейдера, которые предназначены для эксплуатации в условиях карьера. Автогрегрейдеры задействуют на строительстве дорог в карьере, планировке и формировании дорожного покрытия в забоях, а также для очистки дорог от снега.