СГОК приобрел новую технику для работ в карьере

Posted 18 сентября, 13:23
Published 18 сентября, 13:23
Modified 18 сентября, 13:25
Updated 18 сентября, 13:25
Новая техника оснащена полноповортным отвалом, рыхлителем, рамой на шарнирах, что позволяет двигаться в ограниченных пространствах, отвечает требованиям безопасности: к примеру, оборудована системой пожаротушения. В кабине установлены регулируемые кресло и руль, система микроклимата, удобный дисплей и система видеонаблюдения, что создает комфорт и улучшает условия труда сотрудников. Управление техникой полностью автоматизировано — контроль функций ведется из кабины машиниста.
Теперь в карьере СГОКа используют семь единиц техники для поддержания качественного состояния дорог.
Кроме новых автогрейдеров к работам в карьере в скором времени присоединятся и два тяжелых бульдозера «Четра». В ноябре в автотранспортный цех поступит еще один автогрейдер похожей модификации.