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Posted 18 сентября, 13:23

Published 18 сентября, 13:23

Modified 18 сентября, 13:25

Updated 18 сентября, 13:25

Автогрейдер

СГОК приобрел новую технику для работ в карьере

18 сентября 2024, 13:23
Фото: Пресс-служба СГОК
Автогрейдер
Сюжет
Новости Белгорода
На Стойленском ГОКе приступили к работам два новых автогрейдера, которые предназначены для эксплуатации в условиях карьера. Автогрегрейдеры задействуют на строительстве дорог в карьере, планировке и формировании дорожного покрытия в забоях, а также для очистки дорог от снега.

Новая техника оснащена полноповортным отвалом, рыхлителем, рамой на шарнирах, что позволяет двигаться в ограниченных пространствах, отвечает требованиям безопасности: к примеру, оборудована системой пожаротушения. В кабине установлены регулируемые кресло и руль, система микроклимата, удобный дисплей и система видеонаблюдения, что создает комфорт и улучшает условия труда сотрудников. Управление техникой полностью автоматизировано — контроль функций ведется из кабины машиниста.

Теперь в карьере СГОКа используют семь единиц техники для поддержания качественного состояния дорог.

Кроме новых автогрейдеров к работам в карьере в скором времени присоединятся и два тяжелых бульдозера «Четра». В ноябре в автотранспортный цех поступит еще один автогрейдер похожей модификации.

АвтогрейдерАвтогрейдер
Автогрейдер. Фото: Пресс-служба СГОК
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