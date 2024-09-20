СГОК организовал летний отдых для детей работников предприятия

Posted 20 сентября, 09:42
Published 20 сентября, 09:42
Modified 20 сентября, 09:44
Updated 20 сентября, 09:44
240 семей работников с детьми в возрасте от 4 до 14 лет получили путевки в российские здравницы по санаторно-курортной программе «Мать и дитя». Почти 40 ребят при материальной поддержке предприятия побывали в оздоровительных и спортивных лагерях региона.
30 стойленских школьников вместе с детьми других сотрудников Группы НЛМК отдохнули на черноморском побережье в летнем лагере «Вита» с насыщенной программой спортивных, творческих и профориентационных мероприятий. Ребята познакомились с металлургическими профессиями и корпоративными ценностями Группы НЛМК, узнали о важности здорового образа жизни и спорта, стали участниками кинофестиваля в качестве режиссеров, актеров и сценаристов.
Организация летнего оздоровительного отдыха — важная часть социальной программы Стойленского ГОКа в поддержку материнства и детства. Предприятие компенсирует расходы родителей на летний детский отдых, организует санаторно-курортное лечение в санаториях Центрального Черноземья, Кавказских Минеральных Вод и черноморского побережья.
К началу учебного года отдельные категории сотрудников получают материальную помощь, а родители первоклассников — оплачиваемый выходной. Для 292 будущих первоклассников — детей стойленцев организовали традиционный праздник в честь Дня знаний.