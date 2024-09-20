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Posted 20 сентября, 09:42

Published 20 сентября, 09:42

Modified 20 сентября, 09:44

Updated 20 сентября, 09:44

Детский летний отдых

СГОК организовал летний отдых для детей работников предприятия

20 сентября 2024, 09:42
Фото: Пресс-служба СГОК
Детский летний отдых
Сюжет
Дети
На СГОКе подвели итоги летней оздоровительной компании для детей работников, участниками которой стали более 300 человек. На организацию детского летнего отдыха в 2024 году Стойленский ГОК направил почти 24 млн рублей.

240 семей работников с детьми в возрасте от 4 до 14 лет получили путевки в российские здравницы по санаторно-курортной программе «Мать и дитя». Почти 40 ребят при материальной поддержке предприятия побывали в оздоровительных и спортивных лагерях региона.

30 стойленских школьников вместе с детьми других сотрудников Группы НЛМК отдохнули на черноморском побережье в летнем лагере «Вита» с насыщенной программой спортивных, творческих и профориентационных мероприятий. Ребята познакомились с металлургическими профессиями и корпоративными ценностями Группы НЛМК, узнали о важности здорового образа жизни и спорта, стали участниками кинофестиваля в качестве режиссеров, актеров и сценаристов.

Организация летнего оздоровительного отдыха — важная часть социальной программы Стойленского ГОКа в поддержку материнства и детства. Предприятие компенсирует расходы родителей на летний детский отдых, организует санаторно-курортное лечение в санаториях Центрального Черноземья, Кавказских Минеральных Вод и черноморского побережья.

К началу учебного года отдельные категории сотрудников получают материальную помощь, а родители первоклассников — оплачиваемый выходной. Для 292 будущих первоклассников — детей стойленцев организовали традиционный праздник в честь Дня знаний.

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