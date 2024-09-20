СГОК организовал летний отдых для детей работников предприятия

240 семей работников с детьми в возрасте от 4 до 14 лет получили путевки в российские здравницы по санаторно-курортной программе «Мать и дитя». Почти 40 ребят при материальной поддержке предприятия побывали в оздоровительных и спортивных лагерях региона.