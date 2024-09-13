СГОК засеет многолетними травами территорию более 60 гектаров

— Стойленский ГОК с 2020 года проводит исследовательские работы и мониторинг в области биоразнообразия. По их результатам осенью этого года планируем посев многолетних трав. Для этой территории выбрали эспарцет, так как это растение улучшает структуру почвы, является ценным кормовым растением и хорошим медоносом. Таким образом сможем улучшить биоразнообразие среды — от почвенной биоты до птиц и псовых, — комментирует начальник отдела охраны окружающей среды СГОКа Эдуард Тарасов.