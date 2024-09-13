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Posted 13 сентября, 08:47

Published 13 сентября, 08:47

Modified 13 сентября, 08:49

Updated 13 сентября, 08:49

СГОК засеет многолетними травами территорию более 60 гектаров

СГОК засеет многолетними травами территорию более 60 гектаров

13 сентября 2024, 08:47
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в рамках экологической программы в районе фабрики окомкования засеют многолетними травами территорию более 60 гектаров.

Посев различных медоносных трав проведут без использования пестицидов и гербицидов для улучшения биоразнообразия окружающей среды.

Первый этап природоохранного проекта предполагает комплексное исследование почвенной биоты — среды обитания животных, растений и других организмов, а также посев многолетних трав.

— Стойленский ГОК с 2020 года проводит исследовательские работы и мониторинг в области биоразнообразия. По их результатам осенью этого года планируем посев многолетних трав. Для этой территории выбрали эспарцет, так как это растение улучшает структуру почвы, является ценным кормовым растением и хорошим медоносом. Таким образом сможем улучшить биоразнообразие среды — от почвенной биоты до птиц и псовых, — комментирует начальник отдела охраны окружающей среды СГОКа Эдуард Тарасов.

В течение пяти лет на СГОКе планируют произвести посев многолетних трав на площади более 160 гектаров.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород
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