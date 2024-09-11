Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега

«В нашей команде много планов и идей, которые мы будем реализовывать для воспитания молодежи и популяризации спорта. Мы верим, что трейлраннинг — это не просто развлечение, а важный инструмент для формирования личности и развития характера», — комментирует автор проекта Максим Пастухов.