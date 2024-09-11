bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 12:44

Published 11 сентября, 12:44

Modified 11 сентября, 12:47

Updated 11 сентября, 12:47

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега

11 сентября 2024, 12:44
Фото: Стойленский ГОК
Сюжет
Волонтёры
В селе Ивановка Старооскольского городского округа при поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и благотворительного фонда «Милосердие» прошел спортивный фестиваль и первый забег из серии по проекту «Аскет-трейл».

Волонтерская инициатива местных спортсменов-любителей делает доступными занятия трейловым бегом и помогает приобщить к этой активности сельскую молодежь.

Трейлраннинг — спортивная дисциплина, включающая элементы кросса и горного бега по природному рельефу. Для соревнований по этому направлению обычно выбирают холмы с большим перепадом высот, а также пустыни и густые леса.

Автор проекта Максим Пастухов с командой единомышленников уже давно развивает трейлраннинг в регионе. В этом году победа в грантовом конкурсе программы «Стальное дерево» помогла им провести первый открытый чемпионат.

В соревнованиях участвовали более 60-ти спортсменов-любителей и профессионалов из Липецка, Белгорода, Воронежа, Ельца, Старого Оскола и Шебекино. Для преодоления дистанций было предложено два маршрута, которые включали живописные локации, а также участки с песком, лесные тропы, крутые подъемы, а также 250-метровый брод.

Фото: Стойленский ГОК.

Опытные эксперты и тренеры провели для гостей спортивного фестиваля обучение трейлраннингу «с нуля». На семинарах взрослые и дети погружались в специфику бега по пересеченной местности, получали ответы профессионалов на самые актуальные для новичков вопросы перед выходом на первые старты.

«В нашей команде много планов и идей, которые мы будем реализовывать для воспитания молодежи и популяризации спорта. Мы верим, что трейлраннинг — это не просто развлечение, а важный инструмент для формирования личности и развития характера», — комментирует автор проекта Максим Пастухов.

В планах волонтеров проведение аналогичных забегов и мероприятий и в других локациях Белгородской области. В них примут участие более 100 спортсменов-любителей.

Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.

Реклама. НЛМК ПАО. erid: LjN8K5NJu

Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола
Узнать подробнее
Читайте также:
Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудованиеСтойленский ГОК и фонд «Милосердие» помогают популяризировать народные ремёслаНа Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сгок#Волонтёры#Белгород#Дистанция#Трейлраннинг
Подпишитесь
Популярное