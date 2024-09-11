Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега

Posted 11 сентября, 12:44
Published 11 сентября, 12:44
Modified 11 сентября, 12:47
Updated 11 сентября, 12:47
Волонтерская инициатива местных спортсменов-любителей делает доступными занятия трейловым бегом и помогает приобщить к этой активности сельскую молодежь.
Трейлраннинг — спортивная дисциплина, включающая элементы кросса и горного бега по природному рельефу. Для соревнований по этому направлению обычно выбирают холмы с большим перепадом высот, а также пустыни и густые леса.
Автор проекта Максим Пастухов с командой единомышленников уже давно развивает трейлраннинг в регионе. В этом году победа в грантовом конкурсе программы «Стальное дерево» помогла им провести первый открытый чемпионат.
В соревнованиях участвовали более 60-ти спортсменов-любителей и профессионалов из Липецка, Белгорода, Воронежа, Ельца, Старого Оскола и Шебекино. Для преодоления дистанций было предложено два маршрута, которые включали живописные локации, а также участки с песком, лесные тропы, крутые подъемы, а также 250-метровый брод.
Опытные эксперты и тренеры провели для гостей спортивного фестиваля обучение трейлраннингу «с нуля». На семинарах взрослые и дети погружались в специфику бега по пересеченной местности, получали ответы профессионалов на самые актуальные для новичков вопросы перед выходом на первые старты.
«В нашей команде много планов и идей, которые мы будем реализовывать для воспитания молодежи и популяризации спорта. Мы верим, что трейлраннинг — это не просто развлечение, а важный инструмент для формирования личности и развития характера», — комментирует автор проекта Максим Пастухов.
В планах волонтеров проведение аналогичных забегов и мероприятий и в других локациях Белгородской области. В них примут участие более 100 спортсменов-любителей.
Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.
Реклама. НЛМК ПАО. erid: LjN8K5NJu