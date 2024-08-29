Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» помогают популяризировать народные ремёсла

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Проект «Этномир семейного творчества» предоставляет возможность родителям и детям проводить совместный досуг в новом, популярном интерактивном формате. На территории работают площадки «Забавы», где можно поиграть в разные игры, и «Творческая мастерская», где проходят мастер-классы по народным ремеслам: керамике, глиняной игрушке, бисероплетению, лоскутному шитью, войлоковалянию, традиционной тряпичной кукле.
«Дом ремесел много лет проводит работу по сохранению и возрождению традиционных народных промыслов и ремесел. Вместе с коллективом мы презентуем далеко не первый проект. Важно и приятно, что каждый из них интересен и неповторим, помогает вовлекать все больше и детей, и взрослых в прекрасный мир народного творчества, сохранять нашу культуру и традиции», — комментирует начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева.
Поучаствовать в работе творческих площадок Дома ремесел может любой желающий. Так, 31 августа пройдет мастер-класс по лоскутному шитью. Работать творческие мастерские будут до ноября текущего года, пока позволят погодные условия.
Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.