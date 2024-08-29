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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Этномир Дома ремесел

Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» помогают популяризировать народные ремёсла

29 августа 2024, 09:43
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Этномир Дома ремесел
Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК поддержали создание креативного пространства «Этномир семейного творчества» на базе Старооскольского Дома ремесел. На территории учреждения создали площадки для семейного активного и творческого досуга.

Проект «Этномир семейного творчества» предоставляет возможность родителям и детям проводить совместный досуг в новом, популярном интерактивном формате. На территории работают площадки «Забавы», где можно поиграть в разные игры, и «Творческая мастерская», где проходят мастер-классы по народным ремеслам: керамике, глиняной игрушке, бисероплетению, лоскутному шитью, войлоковалянию, традиционной тряпичной кукле.

«Дом ремесел много лет проводит работу по сохранению и возрождению традиционных народных промыслов и ремесел. Вместе с коллективом мы презентуем далеко не первый проект. Важно и приятно, что каждый из них интересен и неповторим, помогает вовлекать все больше и детей, и взрослых в прекрасный мир народного творчества, сохранять нашу культуру и традиции», — комментирует начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева.

Поучаствовать в работе творческих площадок Дома ремесел может любой желающий. Так, 31 августа пройдет мастер-класс по лоскутному шитью. Работать творческие мастерские будут до ноября текущего года, пока позволят погодные условия.

Грантовая программа «Стальное дерево», реализуемая при поддержке Стойленского ГОКа и фонда «Милосердие» действует в Белгородской области с 2018 года. В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получили 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.

Этномир Дома ремеселЭтномир Дома ремесел
Этномир Дома ремеселЭтномир Дома ремесел
Этномир Дома ремеселЭтномир Дома ремесел
Этномир Дома ремеселЭтномир Дома ремесел
Этномир Дома ремесел
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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