Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

Виталий Алексеев постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 2023 году он прошел курс по разработке и внедрению бизнес-процессов MERKIS. Виталий первым в Белгородской области получил отраслевое Свидетельство с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификаций по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрослужбы цехов 6-го разряда» в 2023 году.