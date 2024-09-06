Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Виталий Алексеев работает на Стойленском ГОКе с 2012 года. Он принимает активное участие в корпоративных конкурсах и программах. В 2023 году занял третье место в корпоративном конкурсе «Молодой лидер Группы НЛМК».
Виталий участвует в реализации проектов по повышению эффективности производства, вносит инициативы по усовершенствованию и повышению надежности оборудования. Например, в этом году он разработал и внедрил идею по ускорению процесса обнаружения повреждений в цепях оперативного тока на главной понизительной подстанции № 11.
Виталий Алексеев постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 2023 году он прошел курс по разработке и внедрению бизнес-процессов MERKIS. Виталий первым в Белгородской области получил отраслевое Свидетельство с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификаций по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрослужбы цехов 6-го разряда» в 2023 году.
В прошлом году Виталий был отмечен Благодарностью администрации Старооскольского городского округа, а его портрет занесен на Доску почета цеха сетей и подстанций предприятия.
Премия «Одаренность» учреждена в 1994 году. Ее присуждают молодым людям, которые достигли высоких показателей в учебе, творчестве, спорте и труде. С 2008 года премию главы администрации города получили 23 работника Стойленского ГОКа.