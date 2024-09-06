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Торжественная церемония вручения премии прошла в ЦМИ в канун Дня города

Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола

6 сентября 2024, 10:07

Торжественная церемония вручения премии прошла в ЦМИ в канун Дня города

Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования цеха сетей и подстанций Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Виталий Алексеев стал лауреатом премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одаренность-2024» в номинации «Профессиональная траектория».

Виталий Алексеев работает на Стойленском ГОКе с 2012 года. Он принимает активное участие в корпоративных конкурсах и программах. В 2023 году занял третье место в корпоративном конкурсе «Молодой лидер Группы НЛМК».

Виталий участвует в реализации проектов по повышению эффективности производства, вносит инициативы по усовершенствованию и повышению надежности оборудования. Например, в этом году он разработал и внедрил идею по ускорению процесса обнаружения повреждений в цепях оперативного тока на главной понизительной подстанции № 11.

Виталий Алексеев постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 2023 году он прошел курс по разработке и внедрению бизнес-процессов MERKIS. Виталий первым в Белгородской области получил отраслевое Свидетельство с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификаций по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрослужбы цехов 6-го разряда» в 2023 году.

В прошлом году Виталий был отмечен Благодарностью администрации Старооскольского городского округа, а его портрет занесен на Доску почета цеха сетей и подстанций предприятия.

Премия «Одаренность» учреждена в 1994 году. Ее присуждают молодым людям, которые достигли высоких показателей в учебе, творчестве, спорте и труде. С 2008 года премию главы администрации города получили 23 работника Стойленского ГОКа.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Премия
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