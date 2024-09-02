bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудование

Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудование

2 сентября 2024, 11:08
Фото: пресс-служба СГОКа
На фабрике обогащения Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) ввели в эксплуатацию два новых мостовых крана грузоподъемностью 10 и 20/5 тонн. Запуск нового оборудования сократит сроки выполнения различного рода ремонтных работ и производственных задач.

Новые подъемные сооружения на 30% быстрее перемещают грузы. Степень защиты электрического оборудования кранов исключает попадание внутрь приборов пыли, твердых частиц и воды, что сократит время на их обслуживание. Кабины агрегатов оснащены современными системами микроклимата, шумоизоляции и эргономичным управлением, что обеспечивает комфортными условиями работы машинистов крана.

На сегодняшний день на обогатительной фабрике задействованы 22 мостовых крана и один кран козлового типа. Они выполняют погрузку/разгрузку различных грузов, участвуют в ремонтах технологического, энергетического, механического оборудования, отгрузке концентрата.

Современное оборудование устанавливается по программе обновления парка мостовых кранов. В целом на Стойленском ГОКе до 2030 года заменят порядка 30 единиц различных подъемных сооружений, что позволит без срывов сроков выполнять различные ремонтные работы и производственные задачи.

#Алёна Мальцева#Стойленский ГОК#Сгок#Нлмк
Подпишитесь
Пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и района стало больше
Сегодня, 10:33
В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов
Сегодня, 04:47
Белгородским первоклассникам подарили альбомы с инструкцией действий при РО
Сегодня, 13:16
Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода
Сегодня, 08:03
«Как хотите, так и учитесь»: жалобы на дистант от белгородцев поступили до его начала
Сегодня, 09:12
Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?
Сегодня, 11:00