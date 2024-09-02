Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудование

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Новые подъемные сооружения на 30% быстрее перемещают грузы. Степень защиты электрического оборудования кранов исключает попадание внутрь приборов пыли, твердых частиц и воды, что сократит время на их обслуживание. Кабины агрегатов оснащены современными системами микроклимата, шумоизоляции и эргономичным управлением, что обеспечивает комфортными условиями работы машинистов крана.
На сегодняшний день на обогатительной фабрике задействованы 22 мостовых крана и один кран козлового типа. Они выполняют погрузку/разгрузку различных грузов, участвуют в ремонтах технологического, энергетического, механического оборудования, отгрузке концентрата.
Современное оборудование устанавливается по программе обновления парка мостовых кранов. В целом на Стойленском ГОКе до 2030 года заменят порядка 30 единиц различных подъемных сооружений, что позволит без срывов сроков выполнять различные ремонтные работы и производственные задачи.