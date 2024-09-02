Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудование

Новые подъемные сооружения на 30% быстрее перемещают грузы. Степень защиты электрического оборудования кранов исключает попадание внутрь приборов пыли, твердых частиц и воды, что сократит время на их обслуживание. Кабины агрегатов оснащены современными системами микроклимата, шумоизоляции и эргономичным управлением, что обеспечивает комфортными условиями работы машинистов крана.