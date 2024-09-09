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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

На СГОКе определили лучшего машиниста тягового агрегата

На СГОКе определили лучшего машиниста тягового агрегата

9 сентября 2024, 12:04
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший по профессии» среди машинистов тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта. Заявки на участие в профсоревновании подали 20 сотрудников, девять из которых после теоретического этапа вышли в финал.

На практическом этапе финалисты в течение 15 минут выполняли приемку смены и показывали навыки маневровой работы — преодолевали определенное расстояние и останавливались перед контрольной планкой, не сбив ее. Жюри оценивало качество, скорость и правильную последовательность проведения операций, замеряло расстояние до планки, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

По результатам обоих этапов победителем конкурса стал Сергей Костенко. На втором месте оказался Максим Слепенко, третье место — у Павла Часовских. В номинации «Лучший молодой рабочий» отмечен 27-летний Евгений Елисеев.

Фото: Стойленский ГОК

Победителей профессионального состязания наградили корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO», дипломами, памятными подарками и денежными премиями.

В этом году стойленцам еще предстоит выбрать лучших представителей электромонтеров, электрослесарей, водителей БелАЗов и сепараторщиков. Цель профсоревнований — повысить престиж рабочих специальностей, раскрыть потенциал сотрудников и стимулировать для дальнейшего профессионального развития.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сгок#Нлмк#Белгород#Машинист тягового агрегата#Профсоревнования
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