На СГОКе определили лучшего машиниста тягового агрегата

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший по профессии» среди машинистов тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта. Заявки на участие в профсоревновании подали 20 сотрудников, девять из которых после теоретического этапа вышли в финал.

На практическом этапе финалисты в течение 15 минут выполняли приемку смены и показывали навыки маневровой работы — преодолевали определенное расстояние и останавливались перед контрольной планкой, не сбив ее. Жюри оценивало качество, скорость и правильную последовательность проведения операций, замеряло расстояние до планки, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. По результатам обоих этапов победителем конкурса стал Сергей Костенко. На втором месте оказался Максим Слепенко, третье место — у Павла Часовских. В номинации «Лучший молодой рабочий» отмечен 27-летний Евгений Елисеев. Фото: Стойленский ГОК Победителей профессионального состязания наградили корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO», дипломами, памятными подарками и денежными премиями. В этом году стойленцам еще предстоит выбрать лучших представителей электромонтеров, электрослесарей, водителей БелАЗов и сепараторщиков. Цель профсоревнований — повысить престиж рабочих специальностей, раскрыть потенциал сотрудников и стимулировать для дальнейшего профессионального развития. Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого Оскола Узнать подробнее Читайте также: Стойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудование Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» помогают популяризировать народные ремёсла На Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку