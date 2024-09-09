На СГОКе определили лучшего машиниста тягового агрегата

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На практическом этапе финалисты в течение 15 минут выполняли приемку смены и показывали навыки маневровой работы — преодолевали определенное расстояние и останавливались перед контрольной планкой, не сбив ее. Жюри оценивало качество, скорость и правильную последовательность проведения операций, замеряло расстояние до планки, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
По результатам обоих этапов победителем конкурса стал Сергей Костенко. На втором месте оказался Максим Слепенко, третье место — у Павла Часовских. В номинации «Лучший молодой рабочий» отмечен 27-летний Евгений Елисеев.
Победителей профессионального состязания наградили корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO», дипломами, памятными подарками и денежными премиями.
В этом году стойленцам еще предстоит выбрать лучших представителей электромонтеров, электрослесарей, водителей БелАЗов и сепараторщиков. Цель профсоревнований — повысить престиж рабочих специальностей, раскрыть потенциал сотрудников и стимулировать для дальнейшего профессионального развития.