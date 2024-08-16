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На Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку

На Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку

16 августа 2024, 11:00
Фото: Стойленский ГОК
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) открыли новую современную смотровую площадку, с которой посетители могут наблюдать за процессом добычи руды, в том числе с помощью биноскопов.

Здесь же представлена карьерная техника — 136-тонный автосамосвал БелАЗ, 8-ми кубовый экскаватор, тяговый агрегат. Рядом установлена часть колеса роторного экскаватора, который проработал в карьере СГОКа более 50 лет.

«Смотровую площадку разместили на восточном борту карьера, который развиваться больше не будет. Это позволило максимально благоустроить площадку для посетителей, разместить на ней технику, которая работает у нас, чтобы оценить ее масштабы. Проезд до площадки тоже стал более удобным, так как она находится недалеко от въезда в карьер. У нас есть еще идеи по дальнейшему развитию новой смотровой площадки», — прокомментировал генеральный директор СГОКа Максим Беленко.

Изюминкой смотровой площадки стала графическая роспись техники, которую выполнил по заказу СГОКа старооскольский художник Андрей Попов. Цветовая гамма рисунка подобрана в тон основного цвета машин, а главной темой рисунков стал человек труда.

Смотровая площадка спроектирована с учетом максимального комфорта для участников экскурсий. Автобусы могут подъехать вплотную к месту проведения экскурсии, высадить группу и ожидать пассажиров, не мешая движению технологического транспорта. До площадки с биноскопами и вокруг техники проложена тротуарная дорожка. В целях безопасности вдоль борта карьера смонтировано ограждение.

В настоящее время экскурсии на смотровую площадку Стойленского ГОКа проводятся для гостей и партнеров компании, для вновь принятых работников СГОКа в рамках знакомства с производством, а также участников различных корпоративных программ.

Фото: Стойленский ГОК
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#Алёна Мальцева#Стойленский ГОК#Техника#Художник#Безопасность#Экскаватор#Ограждение#Смотровая площадка#Экскурсии
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