На Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку

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Здесь же представлена карьерная техника — 136-тонный автосамосвал БелАЗ, 8-ми кубовый экскаватор, тяговый агрегат. Рядом установлена часть колеса роторного экскаватора, который проработал в карьере СГОКа более 50 лет.
«Смотровую площадку разместили на восточном борту карьера, который развиваться больше не будет. Это позволило максимально благоустроить площадку для посетителей, разместить на ней технику, которая работает у нас, чтобы оценить ее масштабы. Проезд до площадки тоже стал более удобным, так как она находится недалеко от въезда в карьер. У нас есть еще идеи по дальнейшему развитию новой смотровой площадки», — прокомментировал генеральный директор СГОКа Максим Беленко.
Изюминкой смотровой площадки стала графическая роспись техники, которую выполнил по заказу СГОКа старооскольский художник Андрей Попов. Цветовая гамма рисунка подобрана в тон основного цвета машин, а главной темой рисунков стал человек труда.
Смотровая площадка спроектирована с учетом максимального комфорта для участников экскурсий. Автобусы могут подъехать вплотную к месту проведения экскурсии, высадить группу и ожидать пассажиров, не мешая движению технологического транспорта. До площадки с биноскопами и вокруг техники проложена тротуарная дорожка. В целях безопасности вдоль борта карьера смонтировано ограждение.
В настоящее время экскурсии на смотровую площадку Стойленского ГОКа проводятся для гостей и партнеров компании, для вновь принятых работников СГОКа в рамках знакомства с производством, а также участников различных корпоративных программ.