На Стойленском ГОКе построили новую смотровую площадку

Смотровая площадка спроектирована с учетом максимального комфорта для участников экскурсий. Автобусы могут подъехать вплотную к месту проведения экскурсии, высадить группу и ожидать пассажиров, не мешая движению технологического транспорта. До площадки с биноскопами и вокруг техники проложена тротуарная дорожка. В целях безопасности вдоль борта карьера смонтировано ограждение.