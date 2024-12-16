На СГОКе отметили лучших корпоративных волонтеров по итогам 2024 года

Стойленские волонтеры ежегодно участвуют в корпоративном конкурсе волонтерских проектов #НаВолне Группы НЛМК. Победители получают гранты от благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера компании — на реализацию своих идей. В 2024 году гранты на реализацию проектов выиграли 20 волонтеров компании. В их числе были и стойленцы — машинист насосных установок цеха обогащения Александр Головенченков, который реализовал идею о бесплатных тренировках по бадминтону для горожан, а также электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Сергей Коршиков, который помог благоустроить и обновить спортивный зал в Долгополянском центре культуры и развития.