На СГОКе отметили лучших корпоративных волонтеров по итогам 2024 года

Posted 16 декабря, 08:51
Published 16 декабря, 08:51
Modified 16 декабря, 08:53
Updated 16 декабря, 08:53
Пятерых новичков добровольческого движения также отметили за участие в социальных и благотворительных акциях.
Всего на СГОКе более 100 волонтеров. Они помогают пенсионерам, семьям в трудной жизненной ситуации и людям с особенными потребностями, популяризируют здоровый образ жизни и семейные ценности, благоустраивают территории, высаживают деревья, проводят экологические акции и поддерживают организацию корпоративных мероприятий.
— Приятно, что ряды волонтеров нашего предприятия пополняются, ведь для участников движения — это отличная возможность проявить себя, получить опыт реализации собственных проектов, навыки работы в команде и сотрудничества на различных уровнях. Все добровольческие инициативы наших активистов получают поддержку от предприятия, — комментирует координатор волонтерского движения СГОКа Илья Коноваленко.
Стойленские волонтеры ежегодно участвуют в корпоративном конкурсе волонтерских проектов #НаВолне Группы НЛМК. Победители получают гранты от благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера компании — на реализацию своих идей. В 2024 году гранты на реализацию проектов выиграли 20 волонтеров компании. В их числе были и стойленцы — машинист насосных установок цеха обогащения Александр Головенченков, который реализовал идею о бесплатных тренировках по бадминтону для горожан, а также электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Сергей Коршиков, который помог благоустроить и обновить спортивный зал в Долгополянском центре культуры и развития.