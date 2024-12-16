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Posted 16 декабря, 08:51

Published 16 декабря, 08:51

Modified 16 декабря, 08:53

Updated 16 декабря, 08:53

На СГОКе отметили лучших корпоративных волонтеров по итогам 2024 года

На СГОКе отметили лучших корпоративных волонтеров по итогам 2024 года

16 декабря 2024, 08:51
Фото: СГОК.
Сюжет
Награждение
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) наградили лучших корпоративных волонтеров. Дипломы и памятные подарки получили около 20 активных стойленцев.

Пятерых новичков добровольческого движения также отметили за участие в социальных и благотворительных акциях.

Всего на СГОКе более 100 волонтеров. Они помогают пенсионерам, семьям в трудной жизненной ситуации и людям с особенными потребностями, популяризируют здоровый образ жизни и семейные ценности, благоустраивают территории, высаживают деревья, проводят экологические акции и поддерживают организацию корпоративных мероприятий.

— Приятно, что ряды волонтеров нашего предприятия пополняются, ведь для участников движения — это отличная возможность проявить себя, получить опыт реализации собственных проектов, навыки работы в команде и сотрудничества на различных уровнях. Все добровольческие инициативы наших активистов получают поддержку от предприятия, — комментирует координатор волонтерского движения СГОКа Илья Коноваленко.

Фото: СГОК

Стойленские волонтеры ежегодно участвуют в корпоративном конкурсе волонтерских проектов #НаВолне Группы НЛМК. Победители получают гранты от благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера компании — на реализацию своих идей. В 2024 году гранты на реализацию проектов выиграли 20 волонтеров компании. В их числе были и стойленцы — машинист насосных установок цеха обогащения Александр Головенченков, который реализовал идею о бесплатных тренировках по бадминтону для горожан, а также электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Сергей Коршиков, который помог благоустроить и обновить спортивный зал в Долгополянском центре культуры и развития.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Благотворительность#Экология#Гранты#Награждение#Благотворительный фонд#Белгород#Волонтеры#Социальные акции
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