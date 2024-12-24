В конкурсе профессионального мастерства на СГОКе определили лучших сепараторщиков

В итоговом практическом этапе участники проводили осмотр сепаратора — оборудование для разделения смеси воды и концентрата в процессе обогащения, выявляли замечания, описывали порядок действий при его промывке, а также замеряли плотность продукции в сепараторе. Экспертная комиссия оценивала качество и скорость выполнения задания, а также соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.