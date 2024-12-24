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Posted 24 декабря, 12:59

Published 24 декабря, 12:59

Modified 24 декабря, 13:01

Updated 24 декабря, 13:01

В конкурсе профессионального мастерства на СГОКе определили лучших сепараторщиков

В конкурсе профессионального мастерства на СГОКе определили лучших сепараторщиков

24 декабря 2024, 12:59
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) состоялся заключительный в 2024 году конкурс профессионального мастерства. Завершили сезон сепараторщики цеха обогащения обогатительной фабрики. Профсоревнования по этой профессии на СГОКе провели впервые.

Заявки на участие подали 24 сотрудника. После теоретического этапа, в котором участники ответили на 40 вопросов по правилам эксплуатации оборудования, охраны труда и промышленной безопасности, были определены 10 финалистов с максимальными баллами.

В итоговом практическом этапе участники проводили осмотр сепаратора — оборудование для разделения смеси воды и концентрата в процессе обогащения, выявляли замечания, описывали порядок действий при его промывке, а также замеряли плотность продукции в сепараторе. Экспертная комиссия оценивала качество и скорость выполнения задания, а также соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В результате лучшим сепараторщиком признана Оксана Ушакова. Второе место заняла Людмила Жеглова. На третьей ступеньке пьедестала Ирина Симонова. Победителей конкурса наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

В 2024 году Стойленский ГОК провел двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства: среди машинистов конвейера, водителей автомобиля БелАЗ, машинистов гусеничного бульдозера, тягового агрегата, железнодорожно-строительных машин, насосных установок, помощников машиниста экскаватора, электрогазосварщиков, монтеров пути, слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеров и сепараторщиков. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электрогазосварщики и электромонтеры, электрослесари приняли участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».

Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет и охватывают более 30 профессий. В 2024 году в них приняли участие более 400 сотрудников предприятия.

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#Алёна Мальцева#Сгок
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