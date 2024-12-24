В конкурсе профессионального мастерства на СГОКе определили лучших сепараторщиков

Posted 24 декабря, 12:59
Published 24 декабря, 12:59
Modified 24 декабря, 13:01
Updated 24 декабря, 13:01
Заявки на участие подали 24 сотрудника. После теоретического этапа, в котором участники ответили на 40 вопросов по правилам эксплуатации оборудования, охраны труда и промышленной безопасности, были определены 10 финалистов с максимальными баллами.
В итоговом практическом этапе участники проводили осмотр сепаратора — оборудование для разделения смеси воды и концентрата в процессе обогащения, выявляли замечания, описывали порядок действий при его промывке, а также замеряли плотность продукции в сепараторе. Экспертная комиссия оценивала качество и скорость выполнения задания, а также соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В результате лучшим сепараторщиком признана Оксана Ушакова. Второе место заняла Людмила Жеглова. На третьей ступеньке пьедестала Ирина Симонова. Победителей конкурса наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
В 2024 году Стойленский ГОК провел двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства: среди машинистов конвейера, водителей автомобиля БелАЗ, машинистов гусеничного бульдозера, тягового агрегата, железнодорожно-строительных машин, насосных установок, помощников машиниста экскаватора, электрогазосварщиков, монтеров пути, слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеров и сепараторщиков. Кроме того, представители самых многочисленных специальностей на СГОКе — электрогазосварщики и электромонтеры, электрослесари приняли участие в суперфиналах конкурсов между сотрудниками предприятий дивизиона «Сырье».
Конкурсы профмастерства на Стойленском ГОКе проходят более 15 лет и охватывают более 30 профессий. В 2024 году в них приняли участие более 400 сотрудников предприятия.