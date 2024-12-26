«За что платить?» Белгородцы — о проблемах с автобусами перед подорожанием проезда

Ей ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. По его словам, контракт с этим перевозчиком заключён до 31 января 2025 года. При этом все автобусы на маршруте соответствуют требованиям: они не старше 10 лет и вовремя проходят обязательные регламентные техосмотры.