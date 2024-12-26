bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 12:43

Published 26 декабря, 12:43

Modified 26 декабря, 12:43

Updated 26 декабря, 12:43

Белгородцы вновь недовольны общественным транспортом

«За что платить?» Белгородцы — о проблемах с автобусами перед подорожанием проезда

26 декабря 2024, 12:43
Фото: 1MI. Белгородцы вновь недовольны общественным транспортом

Белгородцы недовольны переполненными и ездящими не по графику автобусами

Сюжет
Автобус
Пассажиры сразу нескольких маршрутов заметили проблемы: автобусы № 9 оказываются неисправны, а № 144 ездят один раз в несколько часов. На обращения отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий.

Жители Белгорода жалуются на старые автобусы, курсирующие по маршруту № 9. По их словам, сегодня, 26 декабря, автобус заглох и всем пассажирам пришлось выходить из него, хотя проезд все уже оплатили.

«Естественно, в проходящий все не влезли, пришлось ждать ещё 20 минут и втискиваться в 114-й. Вы поднимаете цену на проезд, а качество будет меняться когда? За что платить? За старые вонючие автобусы? И проезд, умноженный на два?» — задала вопрос в Сети местная жительница.

Ей ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. По его словам, контракт с этим перевозчиком заключён до 31 января 2025 года. При этом все автобусы на маршруте соответствуют требованиям: они не старше 10 лет и вовремя проходят обязательные регламентные техосмотры.

В то же время он отметил, что белгородцы могут бесплатно проехать на другом автобусе того же перевозчика.

«В случае прекращения поездки в связи с неисправностью транспортного средства, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретённым билетом для проезда в другом транспортном средстве того же юридического лица. Пересадка пассажиров в другой транспорт организуется водителем того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты», — объяснил Боровицкий.
Белгородцы не смогли попасть в следующий автобус
Белгородцы не смогли попасть в следующий автобус. Фото: страница Вячеслава Гладкова

При этом ещё одна проблема наблюдается с маршрутом № 144. Белгородцы сообщили, что автобусы «ходят не пойми как», поэтому иногда люди не успевают доехать до работы.

Боровицкий подтвердил наличие этой проблемы.

«На текущий момент наблюдается недовыпуск транспортных средств на линию по причине нехватки водительского состава. Расписание движения транспорта не соблюдается в полном объёме. Все нарушения установленного расписания фиксируются, налагаются штрафные санкции. Одновременно с этим, руководством подрядной организации — ООО „АВТОМИГ“ ведётся работа по набору персонала», — добавил начальник ОГКУ.
Белгородцы ждали автобус № 144
Белгородцы ждали автобус № 144. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Как будут ездить автобусы в Белгороде на новогодних праздниках?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздникахК Новому году в Белгороде начнёт ездить автобус Деда МорозаБудет быстрее? В Белгородской агломерации намерены сократить время поездки в автобусе
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Пассажирские автобусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика