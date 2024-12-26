«За что платить?» Белгородцы — о проблемах с автобусами перед подорожанием проезда

Posted 26 декабря, 12:43
Published 26 декабря, 12:43
Modified 26 декабря, 12:43
Updated 26 декабря, 12:43
Жители Белгорода жалуются на старые автобусы, курсирующие по маршруту № 9. По их словам, сегодня, 26 декабря, автобус заглох и всем пассажирам пришлось выходить из него, хотя проезд все уже оплатили.
«Естественно, в проходящий все не влезли, пришлось ждать ещё 20 минут и втискиваться в 114-й. Вы поднимаете цену на проезд, а качество будет меняться когда? За что платить? За старые вонючие автобусы? И проезд, умноженный на два?» — задала вопрос в Сети местная жительница.
Ей ответил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. По его словам, контракт с этим перевозчиком заключён до 31 января 2025 года. При этом все автобусы на маршруте соответствуют требованиям: они не старше 10 лет и вовремя проходят обязательные регламентные техосмотры.
В то же время он отметил, что белгородцы могут бесплатно проехать на другом автобусе того же перевозчика.
«В случае прекращения поездки в связи с неисправностью транспортного средства, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретённым билетом для проезда в другом транспортном средстве того же юридического лица. Пересадка пассажиров в другой транспорт организуется водителем того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты», — объяснил Боровицкий.
При этом ещё одна проблема наблюдается с маршрутом № 144. Белгородцы сообщили, что автобусы «ходят не пойми как», поэтому иногда люди не успевают доехать до работы.
Боровицкий подтвердил наличие этой проблемы.
«На текущий момент наблюдается недовыпуск транспортных средств на линию по причине нехватки водительского состава. Расписание движения транспорта не соблюдается в полном объёме. Все нарушения установленного расписания фиксируются, налагаются штрафные санкции. Одновременно с этим, руководством подрядной организации — ООО „АВТОМИГ“ ведётся работа по набору персонала», — добавил начальник ОГКУ.