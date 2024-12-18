К Новому году в Белгороде начнёт ездить автобус Деда Мороза

Posted 18 декабря, 07:01
Published 18 декабря, 07:01
Modified 18 декабря, 07:01
Updated 18 декабря, 07:01
Заявка на поиск подрядчика для оказания услуги появилась на сайте госзакупок 16 декабря. При этом выполнить свои обязанности, как следует из документов, исполнитель должен был ещё 14-го числа.
Услуга подразумевает автобрендирование, точнее украшение новогодней гирляндой, автобуса Деда Мороза. Потратить на это готовы 110 тысяч рублей.
Видимо, именно на этом автобусе дедушка будет ездить по городу, чтобы зажечь главную городскую ёлку на площади и открыть праздничные объекты.
Напомним, что в Белгороде также планируют провести «водно-экстремальное шоу» и разместить арт-объект в виде цифр 2025.