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Posted 18 декабря, 07:01

Published 18 декабря, 07:01

Modified 18 декабря, 07:01

Updated 18 декабря, 07:01

В Белгороде продолжается подготовка к Новому году

К Новому году в Белгороде начнёт ездить автобус Деда Мороза

18 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI. В Белгороде продолжается подготовка к Новому году

Автобус Деда Мороза в Белгороде украсят за более чем 100 тысяч рублей

Сюжет
Новый год
Дирекция фестивалей Белгорода опубликовала ещё один новогодний контракт. Он связан с украшением автобуса Деда Мороза. Сколько планируют потратить и что известно?

Заявка на поиск подрядчика для оказания услуги появилась на сайте госзакупок 16 декабря. При этом выполнить свои обязанности, как следует из документов, исполнитель должен был ещё 14-го числа.

Услуга подразумевает автобрендирование, точнее украшение новогодней гирляндой, автобуса Деда Мороза. Потратить на это готовы 110 тысяч рублей.

Видимо, именно на этом автобусе дедушка будет ездить по городу, чтобы зажечь главную городскую ёлку на площади и открыть праздничные объекты.

Напомним, что в Белгороде также планируют провести «водно-экстремальное шоу» и разместить арт-объект в виде цифр 2025.

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#Валерия Колесникова#Общество#Новый год#Дед мороз#Автобус#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Закупка
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