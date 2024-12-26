Как будут ездить автобусы в Белгороде на новогодних праздниках?

Posted 26 декабря, 07:11
Published 26 декабря, 07:11
Modified 26 декабря, 07:13
Updated 26 декабря, 07:13
Последнюю неделю 2024 года сотрудники сферы перевозок, как и все остальные, будут работать шесть дней. То есть в субботу, 28 декабря, транспорт будет следовать по расписанию рабочего дня.
С 30 декабря 2024-го по 2 января 2025 года, а также 5 и 7 января общественный транспорт будет ездить по воскресному расписанию.
А вот 3, 4, 6, 8 января 2025 года — по расписанию субботы.
Некоторые маршруты 1 и 2 января получат отдельное расписание. Узнать об изменениях можно на сайте перевозчика.
Напомним, что ранее изменилось и расписание междугородних рейсов.