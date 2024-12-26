bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 07:11

Published 26 декабря, 07:11

Modified 26 декабря, 07:13

Updated 26 декабря, 07:13

Автобусы на новогодних праздниках в Белгороде будут ездить по другому расписанию

Как будут ездить автобусы в Белгороде на новогодних праздниках?

26 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI.

Автобусы на новогодних праздниках в Белгороде будут ездить по другому расписанию

Сюжет
Новый год
Региональный перевозчик обновил праздничное расписание работы общественного транспорта в Белгородской области. Как будут ездить автобусы и на какое время ориентироваться?

Последнюю неделю 2024 года сотрудники сферы перевозок, как и все остальные, будут работать шесть дней. То есть в субботу, 28 декабря, транспорт будет следовать по расписанию рабочего дня.

С 30 декабря 2024-го по 2 января 2025 года, а также 5 и 7 января общественный транспорт будет ездить по воскресному расписанию.

А вот 3, 4, 6, 8 января 2025 года — по расписанию субботы.

Некоторые маршруты 1 и 2 января получат отдельное расписание. Узнать об изменениях можно на сайте перевозчика.

Напомним, что ранее изменилось и расписание междугородних рейсов.

Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках
Узнать подробнее
Читайте также:
К Новому году в Белгороде начнёт ездить автобус Деда МорозаБудет быстрее? В Белгородской агломерации намерены сократить время поездки в автобусеБелгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новый год#Расписание#Праздники#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Выходные дни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика