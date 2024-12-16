Будет быстрее? В Белгородской агломерации намерены сократить время поездки в автобусе

Кроме этого, власти ставят задачу по Белгородской агломерации обновить 263 автобуса. К 2027 году планируется полностью заменить на маршрутах автобусы малого класса на средние. Это позволит повысить эффективность перевозок полностью решить вопрос транспортного обслуживания районов в Белгороде, до 95% увеличить охват в микрорайонах ИЖС пассажирским транспортом, частично исключить задублированность маршрутов, увеличить подвижность населения и повысить уровень комфортности. За счёт обустройства дополнительных остановок планируется уменьшить на 15% продолжительность поездки с учётом времени, затрачиваемого на подход к остановке.