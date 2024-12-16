Будет быстрее? В Белгородской агломерации намерены сократить время поездки в автобусе

Posted 16 декабря, 10:35
Published 16 декабря, 10:35
Modified 16 декабря, 10:37
Updated 16 декабря, 10:37
По словам чиновника, в текущем году завершается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За этот период в Белгородской области построили и отремонтировали 1058 км дорог, 24 искусственных сооружения и приобрели автобусы для перевозки пассажиров.
В 2025 году начнётся реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожно-транспортный комплекс региона принимает участие в четырёх федеральных проектах.
Одним из показателей является обновление парка общественного транспорта, который имеет срок эксплуатации не более 10 лет. Он должен составлять 85% в городе с численностью населения более 50 тысяч. Это Белгород, Старый Оскол и Губкин. С 2025 по 2027 год всего планируется обновить 488 автобусов.
В настоящее время Минтранс РФ прорабатывает порядок и объём федеральной поддержки для реализации показателей. Это льготный лизинг либо прямые субсидии, а также другие меры поддержки. Как только они будут утверждены, Белгородская область будет в них участвовать.
Кроме этого, власти ставят задачу по Белгородской агломерации обновить 263 автобуса. К 2027 году планируется полностью заменить на маршрутах автобусы малого класса на средние. Это позволит повысить эффективность перевозок полностью решить вопрос транспортного обслуживания районов в Белгороде, до 95% увеличить охват в микрорайонах ИЖС пассажирским транспортом, частично исключить задублированность маршрутов, увеличить подвижность населения и повысить уровень комфортности. За счёт обустройства дополнительных остановок планируется уменьшить на 15% продолжительность поездки с учётом времени, затрачиваемого на подход к остановке.