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Posted 16 декабря, 10:35

Published 16 декабря, 10:35

Modified 16 декабря, 10:37

Updated 16 декабря, 10:37

В Белгородской области планируют на 15% сократить время поездки в автобусе

Будет быстрее? В Белгородской агломерации намерены сократить время поездки в автобусе

16 декабря 2024, 10:35
Фото: 1MI.

В Белгородской области планируют на 15% сократить время поездки в автобусе

О планах сообщил министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко. Кроме этого, он сообщил об обновлении парка общественного транспорта.

По словам чиновника, в текущем году завершается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За этот период в Белгородской области построили и отремонтировали 1058 км дорог, 24 искусственных сооружения и приобрели автобусы для перевозки пассажиров.

В 2025 году начнётся реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожно-транспортный комплекс региона принимает участие в четырёх федеральных проектах.

Одним из показателей является обновление парка общественного транспорта, который имеет срок эксплуатации не более 10 лет. Он должен составлять 85% в городе с численностью населения более 50 тысяч. Это Белгород, Старый Оскол и Губкин. С 2025 по 2027 год всего планируется обновить 488 автобусов.

Фото: Из оперсовещания правительства области

В настоящее время Минтранс РФ прорабатывает порядок и объём федеральной поддержки для реализации показателей. Это льготный лизинг либо прямые субсидии, а также другие меры поддержки. Как только они будут утверждены, Белгородская область будет в них участвовать.

Кроме этого, власти ставят задачу по Белгородской агломерации обновить 263 автобуса. К 2027 году планируется полностью заменить на маршрутах автобусы малого класса на средние. Это позволит повысить эффективность перевозок полностью решить вопрос транспортного обслуживания районов в Белгороде, до 95% увеличить охват в микрорайонах ИЖС пассажирским транспортом, частично исключить задублированность маршрутов, увеличить подвижность населения и повысить уровень комфортности. За счёт обустройства дополнительных остановок планируется уменьшить на 15% продолжительность поездки с учётом времени, затрачиваемого на подход к остановке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Парк#Пассажиры#Агломерация#Обновление#Белгород
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