Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах, но в другом регионе

Posted 12 декабря, 09:33
Published 12 декабря, 09:33
Modified 12 декабря, 09:33
Updated 12 декабря, 09:33
В Тульской области ввели меру поддержки для жителей приграничных регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Теперь те белгородцы, которые временно переехали в Тулу из-за обстрелов, смогут бесплатно ездить на автобусах. Для этого создали месячные льготные проездные билеты.
«Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», — процитировали сообщение журналисты агентства.
Добавим, что Тульская область одна из первых приняла у себя вынужденных переселенцев из приграничья.