Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах, но в другом регионе

В Тульской области ввели меру поддержки для жителей приграничных регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Теперь те белгородцы, которые временно переехали в Тулу из-за обстрелов, смогут бесплатно ездить на автобусах. Для этого создали месячные льготные проездные билеты.