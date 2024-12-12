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Posted 12 декабря, 09:33

Published 12 декабря, 09:33

Modified 12 декабря, 09:33

Updated 12 декабря, 09:33

Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах Тулы

Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах, но в другом регионе

12 декабря 2024, 09:33
Фото: 1MI. Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах Тулы

Льготный проезд ввели для белгородцев в Тульской области

Сюжет
Автобусы
Такую меру поддержки ввели для вынужденных переселенцев из Белгородской, Курской и Брянской областей. Для бесплатного проезда создали месячные проездные билеты, отметили в ТАСС.

В Тульской области ввели меру поддержки для жителей приграничных регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Теперь те белгородцы, которые временно переехали в Тулу из-за обстрелов, смогут бесплатно ездить на автобусах. Для этого создали месячные льготные проездные билеты.

«Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», — процитировали сообщение журналисты агентства.

Добавим, что Тульская область одна из первых приняла у себя вынужденных переселенцев из приграничья.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Тульская область#Бесплатный проезд#Белгород
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