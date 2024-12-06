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Posted 6 декабря, 15:15

Published 6 декабря, 15:15

Modified 6 декабря, 15:15

Updated 6 декабря, 15:15

Место происшествия

Автобус слетел с заснеженной дороги под Белгородом: фото

6 декабря 2024, 15:15
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород». Место происшествия

В Белгородском районе произошло серьёзное ДТП с автобусом

Сюжет
ДТП
Только в Белгородской области вновь выпал снег, как появились сообщения о происшествиях на дороге. Одно из них произошло в Белгородском районе. Там автобус слетел с дороги, сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

Известно, что происшествие случилось в селе Пушкарное. Предположительно, водитель не справился с управлением после того, как ночью дорожное полотно засыпало снегом. Как рассказали очевидцы, его не обезопасили, посыпав сверху песком, чтобы увеличить сцепление шин с дорогой.

Автобус вылетел в кювет. Он врезался в дерево у дороги, у транспорта повреждён капот и лобовое стекло. Неизвестно, ехал ли автобус по своему маршруту и вёз ли пассажиров, но пострадавших, по данным источника, нет.

Первый снег выпал в регионе 5 ноября. За тот день в Белгородской области произошло четыре серьёзных аварии. Одно из ДТП оказалось смертельным, в других пострадали пешеходы и пассажиры.

Попавший в ДТП автобусПопавший в ДТП автобус
Попавший в ДТП автобусПопавший в ДТП автобус
Попавший в ДТП автобусПопавший в ДТП автобус
Попавший в ДТП автобус. Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Автобус#Песок#Снег#Пушкарное#Белгород
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