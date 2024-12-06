Автобус слетел с заснеженной дороги под Белгородом: фото

Posted 6 декабря, 15:15
Published 6 декабря, 15:15
Modified 6 декабря, 15:15
Updated 6 декабря, 15:15
Известно, что происшествие случилось в селе Пушкарное. Предположительно, водитель не справился с управлением после того, как ночью дорожное полотно засыпало снегом. Как рассказали очевидцы, его не обезопасили, посыпав сверху песком, чтобы увеличить сцепление шин с дорогой.
Автобус вылетел в кювет. Он врезался в дерево у дороги, у транспорта повреждён капот и лобовое стекло. Неизвестно, ехал ли автобус по своему маршруту и вёз ли пассажиров, но пострадавших, по данным источника, нет.
Первый снег выпал в регионе 5 ноября. За тот день в Белгородской области произошло четыре серьёзных аварии. Одно из ДТП оказалось смертельным, в других пострадали пешеходы и пассажиры.