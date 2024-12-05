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Posted 5 декабря, 16:15

Published 5 декабря, 16:15

Modified 5 декабря, 16:15

Updated 5 декабря, 16:15

Изменения ожидаются на одном из белгородских автобусов

Один из белгородских автобусов изменит свой маршрут в 2025 году

5 декабря 2024, 16:15
Фото: 1MI. Изменения ожидаются на одном из белгородских автобусов

В белгородский маршрут № 126 «Энергомаш» — Ерик внесут корректировки

Сюжет
Автобус
Один из автобусов в следующем году начнёт возить пассажиров до дачных участков в селе Шопино. Из-за этого для них будет действовать льготный тариф на оплату проезда, сообщил Организатор пассажирских перевозок.

В следующем году в работу маршрута № 126 «Энергомаш» — село Ерик внесут некоторые изменения. Так, по выходным и праздничным дням с 19 апреля по 26 октября автобус начнёт доставлять пассажиров к дачным и садово-огородным участкам в селе Шопино.

Также в этот период для пассажиров будет действовать льготный тариф на оплату проезда.

Новая схема движения автобуса уже известна: её опубликовал Организатор пассажирских перевозок. Ознакомиться с ней можно на картинке ниже.

Обновлённая схема движения автобуса № 126Обновлённая схема движения автобуса № 126
Обновлённая схема движения автобуса № 126. Фото: организатор пассажирских перевозок
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская агломерация#Пассажирский автобус
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