Один из белгородских автобусов изменит свой маршрут в 2025 году

В белгородский маршрут № 126 «Энергомаш» — Ерик внесут корректировки

Сюжет Автобус

Один из автобусов в следующем году начнёт возить пассажиров до дачных участков в селе Шопино. Из-за этого для них будет действовать льготный тариф на оплату проезда, сообщил Организатор пассажирских перевозок.