Один из белгородских автобусов изменит свой маршрут в 2025 году

Posted 5 декабря, 16:15
Published 5 декабря, 16:15
Modified 5 декабря, 16:15
Updated 5 декабря, 16:15
В следующем году в работу маршрута № 126 «Энергомаш» — село Ерик внесут некоторые изменения. Так, по выходным и праздничным дням с 19 апреля по 26 октября автобус начнёт доставлять пассажиров к дачным и садово-огородным участкам в селе Шопино.
Также в этот период для пассажиров будет действовать льготный тариф на оплату проезда.
Новая схема движения автобуса уже известна: её опубликовал Организатор пассажирских перевозок. Ознакомиться с ней можно на картинке ниже.