bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:53

Published 26 декабря, 11:53

Modified 26 декабря, 11:55

Updated 26 декабря, 11:55

Среди стойленцев определили лучших инженеров и мастеров по итогам 2024 года

Среди стойленцев определили лучших инженеров и мастеров по итогам 2024 года

26 декабря 2024, 11:53
Фото: Стойленский ГОК.
Среди сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) выбрали победителей ежегодных корпоративных конкурсов «Инженер года» и «Мастер года».

Всего по итогам мероприятия отметили девять лучших участников. Цель конкурсов — популяризация инженерного творчества сотрудников и поиск эффективных решений для развития производства.

«Инженер года»

В 2024 году комиссия оценила семь коллективных и индивидуальных проектов по четырем направлениям — «Повышение эффективности производственных процессов», «Горная промышленность», «Энергетика и ресурсосберегающие технологии», «Механо- и машиностроение».

В итоге по мнению конкурсной комиссии в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» лучшим признан коллективный проект Сергея Глущенко и Александра Ильинского, который направлен на снижение средневзвешенного диаметра руды в цехе дробления обогатительной фабрики.

Призером этой номинации стал индивидуальный проект Снежаны Колесниковой по определению скорости раскола руды и установлению зависимости ее обогатимости от этого показателя.

Призером в номинации «Энергетика и ресурсосберегающие технологии» определен индивидуальный проект Дмитрия Серых, который посвящен процессу испытания синхронных генераторов карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн после ремонта.

Проекты победителей и призеров направлены для участия в XXV Всероссийском конкурсе «Инженер года».

Фото: Стойленский ГОК

«Мастер года»

В 2024 году в конкурсе участвовали более 50 сотрудников. Мастера прошли профтестирование по темам повышения эффективности производства и работы руководителя, развития персонала; поучаствовали в «Бизнес игре», а в финале девять лучших участников представили перед конкурсной комиссией свои мини-проекты.

В итоге «Мастером года-2024» дивизиона «Сырье» стал представитель цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Дмитрий Иноземцев.

По решению конкурсной комиссии второе место присудили двоим победителям — мастеру цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Евгению Барабанову и мастеру цеха хвостового хозяйства Сергею Путинцеву.

На третьем месте оказался представитель цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Сергей Нестеров. Звания «Лучший молодой мастер» удостоен сотрудник цеха дробления обогатительной фабрики Иван Меркулов.

Все победители и призеры корпоративных конкурсов в торжественной обстановке наградили значками, подарками, дипломами и денежными премиями от 25 до 60 тыс. рублей.

Лидеры улучшений Стойленского ГОКа получили звездные награды
Узнать подробнее
Читайте также:
Энергетиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздникомСтойленский ГОК запустил профориентационный проект «Классный папа»Стойленский ГОК поздравил сотрудниц с Днём матери
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сгок#Мастер#Инженер#Номинация#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика