Среди стойленцев определили лучших инженеров и мастеров по итогам 2024 года

В 2024 году в конкурсе участвовали более 50 сотрудников. Мастера прошли профтестирование по темам повышения эффективности производства и работы руководителя, развития персонала; поучаствовали в «Бизнес игре», а в финале девять лучших участников представили перед конкурсной комиссией свои мини-проекты.