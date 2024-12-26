Среди стойленцев определили лучших инженеров и мастеров по итогам 2024 года

Posted 26 декабря, 11:53
Published 26 декабря, 11:53
Modified 26 декабря, 11:55
Updated 26 декабря, 11:55
Всего по итогам мероприятия отметили девять лучших участников. Цель конкурсов — популяризация инженерного творчества сотрудников и поиск эффективных решений для развития производства.
«Инженер года»
В 2024 году комиссия оценила семь коллективных и индивидуальных проектов по четырем направлениям — «Повышение эффективности производственных процессов», «Горная промышленность», «Энергетика и ресурсосберегающие технологии», «Механо- и машиностроение».
В итоге по мнению конкурсной комиссии в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» лучшим признан коллективный проект Сергея Глущенко и Александра Ильинского, который направлен на снижение средневзвешенного диаметра руды в цехе дробления обогатительной фабрики.
Призером этой номинации стал индивидуальный проект Снежаны Колесниковой по определению скорости раскола руды и установлению зависимости ее обогатимости от этого показателя.
Призером в номинации «Энергетика и ресурсосберегающие технологии» определен индивидуальный проект Дмитрия Серых, который посвящен процессу испытания синхронных генераторов карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн после ремонта.
Проекты победителей и призеров направлены для участия в XXV Всероссийском конкурсе «Инженер года».
«Мастер года»
В 2024 году в конкурсе участвовали более 50 сотрудников. Мастера прошли профтестирование по темам повышения эффективности производства и работы руководителя, развития персонала; поучаствовали в «Бизнес игре», а в финале девять лучших участников представили перед конкурсной комиссией свои мини-проекты.
В итоге «Мастером года-2024» дивизиона «Сырье» стал представитель цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Дмитрий Иноземцев.
По решению конкурсной комиссии второе место присудили двоим победителям — мастеру цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Евгению Барабанову и мастеру цеха хвостового хозяйства Сергею Путинцеву.
На третьем месте оказался представитель цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Сергей Нестеров. Звания «Лучший молодой мастер» удостоен сотрудник цеха дробления обогатительной фабрики Иван Меркулов.
Все победители и призеры корпоративных конкурсов в торжественной обстановке наградили значками, подарками, дипломами и денежными премиями от 25 до 60 тыс. рублей.