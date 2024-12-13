Стойленский ГОК запустил профориентационный проект «Классный папа»

В рамках проекта за группами студентов 3-го курса по востребованным для предприятия восьми направлениям подготовки закрепили наставников, которые будут проводить встречи со студентами в свободное от работы время. В рамках встреч они познакомят ребят с производством, условиями труда, кадровыми программами комбината, проконсультируют по вопросу трудоустройства в цеха. Стойленские наставники расскажут о важности и роли профессии в настоящее время для экономики предприятия, об успешных практиках карьерного маршрута, корпоративных программах и т. д.