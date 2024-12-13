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Posted 13 декабря, 10:40

Published 13 декабря, 10:40

Modified 13 декабря, 10:42

Updated 13 декабря, 10:42

Стойленский ГОК запустил профориентационный проект «Классный папа»

Стойленский ГОК запустил профориентационный проект «Классный папа»

13 декабря 2024, 10:40
Фото: Пресс-служба СГОК.
Сюжет
Новости Белгорода
Стойленский ГОК совместно с базовым учебным учреждением — Старооскольским индустриально-технологическим техникумом запустил пилотный профориентационный проект «Классный папа».

Его цель — профессиональная ориентация студентов по востребованным на комбинате профессиям и дальнейшее их трудоустройство на комбинат.

В рамках проекта за группами студентов 3-го курса по востребованным для предприятия восьми направлениям подготовки закрепили наставников, которые будут проводить встречи со студентами в свободное от работы время. В рамках встреч они познакомят ребят с производством, условиями труда, кадровыми программами комбината, проконсультируют по вопросу трудоустройства в цеха. Стойленские наставники расскажут о важности и роли профессии в настоящее время для экономики предприятия, об успешных практиках карьерного маршрута, корпоративных программах и т. д.

Если студенты, закрепленной за наставником группы, учатся без задолженности и трудоустроились на комбинат, то наставник получит материальное поощрение.

В настоящее время на Стойленском ГОКе около 2 тысяч сотрудников имеют статус наставников, помогая новым работникам адаптироваться.

Фото: Пресс-служба СГОК
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