Энергетиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и преданность делу стойленцам вручили областные, городские, корпоративные и профсоюзные награды. Инженерам, электрослесарям, электромонтерам, энергетикам и другим сотрудникам энергоцеха и цеха автоматизации и метрологии руководители предприятия вручили благодарности, почетные грамоты и корпоративные почетные знаки, подарки и цветы.