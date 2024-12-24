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Posted 24 декабря, 13:58

Published 24 декабря, 13:58

Modified 26 декабря, 14:37

Updated 26 декабря, 14:37

Энергетиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

Энергетиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

24 декабря 2024, 13:58
24 сотрудника Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) отметили заслуженными наградами на торжественном собрании в честь Дня энергетика.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и преданность делу стойленцам вручили областные, городские, корпоративные и профсоюзные награды. Инженерам, электрослесарям, электромонтерам, энергетикам и другим сотрудникам энергоцеха и цеха автоматизации и метрологии руководители предприятия вручили благодарности, почетные грамоты и корпоративные почетные знаки, подарки и цветы.

Высшей корпоративной награды СГОКа — серебряного Почетного знака — удостоен слесарь-электрик по ремонту электрооборудования энергоцеха Валерий Тараканов.

«Ежедневно энергетики СГОКа выполняют важнейшую работу по обеспечению надежного и эффективногоэнергоснабжения нашего предприятия. В этот день благодарим каждого сотрудника энергетической команды за верность профессии, честное и достойное отношение к делу, за ответственность и отличный результат. Особые словаблагодарности адресуем ветеранам, которые заложилинадежную основу и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт молодому поколению специалистов», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Традиционно музыкальным подарком на торжественном мероприятии для стойленцев стал концерт творческих коллективов центра культурного развития «Горняк» — «Завалинка», «Акра» и «Светлица».

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#Алёна Мальцева#Сгок
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