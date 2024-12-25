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Posted 25 декабря, 12:34

Published 25 декабря, 12:34

Modified 25 декабря, 14:03

Updated 25 декабря, 14:03

Лидеры улучшений Стойленского ГОКа получили звездные награды

Лидеры улучшений Стойленского ГОКа получили звездные награды

25 декабря 2024, 12:34
В Старом Осколе состоялась церемония награждения «Звезды Производственной системы» — одно из важнейших событий года в Группе НЛМК. На ней чествуют самых активных авторов идей, команды прорывных проектов и лидеров команд, которые ведут компанию по пути непрерывных улучшений.

Награды за вклад в устойчивость и развитие предприятия в семи номинациях получили 38 сотрудников Стойленского ГОКа. Самыми активными инициаторами в 2024 году шесть сотрудников комбината. Вместе они внесли в Банк идей 185 одобренных инициатив. Самыми эффективными инициаторами признали четверых стойленцев, которые помогли СГОКу сэкономить более 60 млн рублей.

В номинации «Вовлекающий лидер» отмечены шесть сотрудников СГОКа, а награды в номинации «Личный вклад в устойчивость и развитие ПС» получили еще восемь сотрудников предприятия. Все это люди, которые способны вдохновлять и вести за собой других, создавая атмосферу доверия и поддержки, понимая ценность командной работы.

Девять стойленцев получили награды в номинации «Лучший кросс-функциональный проект». Команды реализовали два проекта, которые направлены на стабилизацию качества добываемой руды и ритмичную отгрузку продукции потребителю. Награду за лучший инновационный проект получили пять сотрудников СГОКа. Они разработали проект, который позволяет с помощью сервисов умного производства в режиме реального времени управлять технологией процесса обогащения.

Инициативы — один из ключевых инструментов повышения эффективности в рамках развития Производственной системы. В 2024 году сотрудники Стойленского ГОКа направили в Банк идей около 5000 предложений по улучшению производственных процессов и условий труда, повышению качества продукции, экономии ресурсов.

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#Алёна Мальцева#Награда#Сгок
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