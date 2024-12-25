Лидеры улучшений Стойленского ГОКа получили звездные награды

В номинации «Вовлекающий лидер» отмечены шесть сотрудников СГОКа, а награды в номинации «Личный вклад в устойчивость и развитие ПС» получили еще восемь сотрудников предприятия. Все это люди, которые способны вдохновлять и вести за собой других, создавая атмосферу доверия и поддержки, понимая ценность командной работы.