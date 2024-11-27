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Posted 27 ноября, 12:49

Published 27 ноября, 12:49

Modified 27 ноября, 12:51

Updated 27 ноября, 12:51

Стойленский ГОК поздравил сотрудниц с Днём матери

Стойленский ГОК поздравил сотрудниц с Днём матери

27 ноября 2024, 12:49
СГОК по традиции поздравил сотрудниц предприятия с Днем матери. Женщинам вручили билеты на спектакль «Чичиков» в Старооскольский театр для детей и молодежи им. Б. Равенских. Также накануне праздника бывшие сотрудницы комбината получили денежные премии. На эти цели СГОК направил более 1,3 млн рублей.

На СГОКе реализуется специальная программа поддержки материнства и детства, которая предполагает выплату единовременного пособия при рождении ребенка одному из родителей, ежемесячную выплату матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, единовременную материальную помощь к началу учебного года одиноким матерям и многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет и другие социальные гарантии, в том числе предоставление санаторно-курортного лечения в различных оздоровительных заведениях по путевкам «Мать и дитя» стойленцам с детьми в возрасте от 4 до 15 лет.

Для справки: на Стойленском ГОКе трудятся более 1,2 тысячи женщин, это 21,1% численности всего персонала предприятия. В Совете ветеранов комбината состоят более 1300 женщин-пенсионеров.

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#Алёна Мальцева#Стойленский ГОК#День матери
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