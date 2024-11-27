Стойленский ГОК поздравил сотрудниц с Днём матери

На СГОКе реализуется специальная программа поддержки материнства и детства, которая предполагает выплату единовременного пособия при рождении ребенка одному из родителей, ежемесячную выплату матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, единовременную материальную помощь к началу учебного года одиноким матерям и многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет и другие социальные гарантии, в том числе предоставление санаторно-курортного лечения в различных оздоровительных заведениях по путевкам «Мать и дитя» стойленцам с детьми в возрасте от 4 до 15 лет.