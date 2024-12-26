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Posted 26 декабря, 12:26

Published 26 декабря, 12:26

Modified 26 декабря, 12:26

Updated 26 декабря, 12:26

Некоторые аферисты представляются сотрудниками ФСБ

«Сотрудники ФСБ» вымогают у россиян деньги и имущество. Как защититься?

26 декабря 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Некоторые аферисты представляются сотрудниками ФСБ

В орловском ФСБ рассказали о том, как мошенники представляются их сотрудниками

Сюжет
Мошенничество
Преступники начали представляться своим жертвам сотрудниками ФСБ. Используя мошеннические схемы, они вымогают у граждан деньги. О каких схемах обмана надо знать, пишет издание «Орелtimes».

С помощью подменных телефонных номеров, идентичных тем, что действительно принадлежат ФСБ России, вымогатели связываются с потенциальной жертвой и представляются действующими сотрудниками службы безопасности.

Далее «сотрудники» начинают убеждать человека, что он должен срочно перевести деньги на «безопасный счёт» или передать курьеру. Так они якобы будут в сохранности.

Есть и другой вариант развития событий: говорят, что на человека или члена его семьи возбуждено уголовное дело и, чтобы его закрыть, нужно заплатить.

Мошенники даже подделывают и направляют юрлицам письма от имени ФСБ России о внеплановых проверках по фактам «утечки данных учреждений», распространяют фото и видео с поддельным служебными документами.

Если жертва хочет рассказать кому-то о звонке, её начинают запугивать уголовным преследованием за разглашение гостайны.

В орловском управлении рассказали, что реальные сотрудники взаимодействуют только лично. Если вам поступил подозрительный звонок, обратитесь в региональное отделение ФСБ.

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#Валерия Колесникова#Общество#Мошенничество#Россия#ФСБ#Вымогательство#Орловская область
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