«Сотрудники ФСБ» вымогают у россиян деньги и имущество. Как защититься?

Posted 26 декабря, 12:26
Published 26 декабря, 12:26
Modified 26 декабря, 12:26
Updated 26 декабря, 12:26
С помощью подменных телефонных номеров, идентичных тем, что действительно принадлежат ФСБ России, вымогатели связываются с потенциальной жертвой и представляются действующими сотрудниками службы безопасности.
Далее «сотрудники» начинают убеждать человека, что он должен срочно перевести деньги на «безопасный счёт» или передать курьеру. Так они якобы будут в сохранности.
Есть и другой вариант развития событий: говорят, что на человека или члена его семьи возбуждено уголовное дело и, чтобы его закрыть, нужно заплатить.
Мошенники даже подделывают и направляют юрлицам письма от имени ФСБ России о внеплановых проверках по фактам «утечки данных учреждений», распространяют фото и видео с поддельным служебными документами.
Если жертва хочет рассказать кому-то о звонке, её начинают запугивать уголовным преследованием за разглашение гостайны.
В орловском управлении рассказали, что реальные сотрудники взаимодействуют только лично. Если вам поступил подозрительный звонок, обратитесь в региональное отделение ФСБ.