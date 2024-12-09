Белгородцев пугали терактами люди, работавшие на грузинского экс-министра

ТАСС уточняет, что работавшие в РФ кол-центры международной сети возглавляли гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск). В 2022 году они добрались и до жителей Белгорода: распространили анонимные сообщения о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры. Такие же анонимные послания получили жители Курска, Брянска и Москвы.