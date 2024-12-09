Белгородцев пугали терактами люди, работавшие на грузинского экс-министра

Posted 9 декабря, 06:57
Published 9 декабря, 06:57
Modified 9 декабря, 07:07
Updated 9 декабря, 07:07
Сотрудники управления ФСБ России накрыли международную сеть мошеннических кол-центров, которая принадлежит бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. Он же является основателем компании «Милтон-групп». В настоящее время Кезерашвили скрывается в Лондоне.
ТАСС уточняет, что работавшие в РФ кол-центры международной сети возглавляли гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск). В 2022 году они добрались и до жителей Белгорода: распространили анонимные сообщения о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры. Такие же анонимные послания получили жители Курска, Брянска и Москвы.
Задержаны 11 руководителей и сотрудников российских отделений кол-центров. Уголовные дела возбуждены по статьям за организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложные сообщения об актах терроризма.
Жертвами мошенников международной сети стали граждане стран ЕС, Канады, Бразилии, Индии, Японии. Количество пострадавших достигает около 100 тысяч человек. В день аферисты зарабатывали около миллиона долларов. Сама же сеть «прикрывалась» деятельностью по совершению инвестиционных сделок.