Белгородец перечислил мошенникам 11 млн рублей за «игры на бирже»

Posted 21 декабря, 14:45
Published 21 декабря, 14:45
Modified 21 декабря, 14:45
Updated 21 декабря, 14:45
В Белгороде группа мошенников сумела завоевать доверие одного из жителей и заставила его перевести на незнакомые счета 11 млн рублей, прикрываясь ложными играми на бирже.
В результате общий ущерб пострадавшего составил 15 млн рублей, так как часть суммы была получена в кредит. Пострадавший обратился за юридической помощью к адвокату Владимиру Сазонову. Уже подано заявление в правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Белгороде аферисты, выдавшие себя за работников Центрального банка и полиции, обманули местную жительницу. Они заставили её перевести деньги на «безопасный счёт», утверждая, что это необходимо для защиты средств из-за утечки её личной информации, сообщили в пресс-службе УМВД области.