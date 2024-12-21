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Posted 21 декабря, 14:45

Published 21 декабря, 14:45

Modified 21 декабря, 14:45

Updated 21 декабря, 14:45

Белгородец перечислил мошенникам 11 млн рублей за «игры на бирже»

Белгородец перечислил мошенникам 11 млн рублей за «игры на бирже»

21 декабря 2024, 14:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Общий ущерб составил порядка 15 млн рублей. Об этом журналистам Бел.Ру рассказал адвокат потерпевшего.

В Белгороде группа мошенников сумела завоевать доверие одного из жителей и заставила его перевести на незнакомые счета 11 млн рублей, прикрываясь ложными играми на бирже.

В результате общий ущерб пострадавшего составил 15 млн рублей, так как часть суммы была получена в кредит. Пострадавший обратился за юридической помощью к адвокату Владимиру Сазонову. Уже подано заявление в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Белгороде аферисты, выдавшие себя за работников Центрального банка и полиции, обманули местную жительницу. Они заставили её перевести деньги на «безопасный счёт», утверждая, что это необходимо для защиты средств из-за утечки её личной информации, сообщили в пресс-службе УМВД области.

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#Кристина Семенчук#Мошенничество#Полиция#УМВД#Эксклюзив#Ущерб#Белгород#Адвокат
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