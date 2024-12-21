Белгородец перечислил мошенникам 11 млн рублей за «игры на бирже»

Напомним, ранее в Белгороде аферисты, выдавшие себя за работников Центрального банка и полиции, обманули местную жительницу. Они заставили её перевести деньги на «безопасный счёт», утверждая, что это необходимо для защиты средств из-за утечки её личной информации, сообщили в пресс-службе УМВД области.