Белгородцы чаще всего бывают на онлайн-совещаниях с ИИ после полудня

В этом году пользователи проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик онлайн-активности в формате конференций в Белгородской области зафиксирован с 14 до 15 часов. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 9 утра до 22 часов, скорее всего это связано с партнёрами в других часовых поясах.