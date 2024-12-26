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Posted 26 декабря, 08:17

Published 26 декабря, 08:17

Modified 26 декабря, 08:19

Updated 26 декабря, 08:19

Белгородцы чаще всего бывают на онлайн-совещаниях с ИИ после полудня

Белгородцы чаще всего бывают на онлайн-совещаниях с ИИ после полудня

26 декабря 2024, 08:17
Фото: МТС.
Исследование провели аналитики МТС. По их данным, платформу с искусственным интеллектом жители региона чаще используют с 14 до 15 часов.

В этом году пользователи проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик онлайн-активности в формате конференций в Белгородской области зафиксирован с 14 до 15 часов. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 9 утра до 22 часов, скорее всего это связано с партнёрами в других часовых поясах.

Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, она даёт возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и партнёров по переговорам, а также имеет высокий уровень защищённости», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок
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#Кристина Семенчук#Платформа#Исследование#Белгород#Конференции#Развлечение#Шумоподавление#Онлайн-совещания
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