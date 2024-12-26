Белгородских педагогов попросили поговорить с детьми об опасных петардах с Украины

Белгородские учителя просят разъяснить письмо об опасных украинских петардах

В Сети ранее появились сообщения о том, что в Белгородскую область якобы завезли мгновенно взрывающиеся петарды с Украины. Губернатор заявил, что у него такой информации нет и что противник часто запускает фейки. Однако педагогам почему-то всё равно прислали предупреждения.