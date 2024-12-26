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Posted 26 декабря, 08:07

Published 26 декабря, 08:07

Modified 26 декабря, 08:09

Updated 26 декабря, 08:09

Белгородцев вновь пугают мгновенно взрывающимися петардами

Белгородских педагогов попросили поговорить с детьми об опасных петардах с Украины

26 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI. Белгородцев вновь пугают мгновенно взрывающимися петардами

Белгородские учителя просят разъяснить письмо об опасных украинских петардах

В Сети ранее появились сообщения о том, что в Белгородскую область якобы завезли мгновенно взрывающиеся петарды с Украины. Губернатор заявил, что у него такой информации нет и что противник часто запускает фейки. Однако педагогам почему-то всё равно прислали предупреждения.

Недавно прошёл слух о том, что в Белгородскую область якобы попали взрывчатые вещества, замаскированные под петарды. Тогда губернатор Вячеслав Гладков, комментируя опасения жителей, ответил, что у него таких сведений нет и что «враги распространяют очень много ложной информации».

Но педагоги Корочанского района получили распоряжение провести с родителями и школьниками профилактические беседы о запрете на использование пиротехники.

В область, говорится в документе, украинские спецслужбы разными способами якобы доставили петарды типа «Корсар-1000», «Корсар-10 000» и подобные, которые взрываются мгновенно.

Учителя попросили объяснить, почему после опровержения слухов с них требуют отписаться об ознакомлении родителей с данным приказом.

Глава администрации Корочанского района Николай Нестеров заявил, что письмо, о котором идёт речь, «носит напоминательный характер».

«На территории области введён запрет на продажу пиротехнических изделий. Понимание ситуаций, бдительность является ключевыми понятиями при потенциальных угрозах. Поэтому просим обучающихся и родителей исключить приобретение пиротехнических изделий», — написал он в соцсетях.
Документ, о котором идёт речь
Документ, о котором идёт речь. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
В Белгородскую область попали замаскированные под петарды взрывчатые вещества?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Украина#Белгород#Петарды
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