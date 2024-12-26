Белгородских педагогов попросили поговорить с детьми об опасных петардах с Украины

Posted 26 декабря, 08:07
Published 26 декабря, 08:07
Modified 26 декабря, 08:09
Updated 26 декабря, 08:09
Недавно прошёл слух о том, что в Белгородскую область якобы попали взрывчатые вещества, замаскированные под петарды. Тогда губернатор Вячеслав Гладков, комментируя опасения жителей, ответил, что у него таких сведений нет и что «враги распространяют очень много ложной информации».
Но педагоги Корочанского района получили распоряжение провести с родителями и школьниками профилактические беседы о запрете на использование пиротехники.
В область, говорится в документе, украинские спецслужбы разными способами якобы доставили петарды типа «Корсар-1000», «Корсар-10 000» и подобные, которые взрываются мгновенно.
Учителя попросили объяснить, почему после опровержения слухов с них требуют отписаться об ознакомлении родителей с данным приказом.
Глава администрации Корочанского района Николай Нестеров заявил, что письмо, о котором идёт речь, «носит напоминательный характер».
«На территории области введён запрет на продажу пиротехнических изделий. Понимание ситуаций, бдительность является ключевыми понятиями при потенциальных угрозах. Поэтому просим обучающихся и родителей исключить приобретение пиротехнических изделий», — написал он в соцсетях.