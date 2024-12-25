В Белгородскую область попали замаскированные под петарды взрывчатые вещества?

Posted 25 декабря, 04:05
Published 25 декабря, 04:05
Modified 25 декабря, 04:05
Updated 25 декабря, 04:05
Белгородцев перед новогодними праздниками пугают различными слухами. Так, один из жителей поинтересовался: правда ли, что в регион попали замаскированные под петарды взрывчатые вещества?
Вячеслав Гладков ответил, что у него таких сведений нет и что «враги распространяют очень много ложной информации».
Также глава региона напомнил о действующем в Белгородской области запрете на использование пиротехники.
«Будем запускать салюты, праздничные фейерверки после победы над врагом», — заключил губернатор.
Запускать салюты и взрывать петарды в Белгородской области нельзя с весны 2022 года. Запрет на использование пиротехники ввели для того, чтобы не пугать жителей региона лишний раз громкими звуками.
Нарушителям грозит административная ответственность — штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ). Впрочем, самих белгородцев это иногда не останавливает.
Также чиновники ранее уточняли, что в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки, бенгальские свечи и «холодные огни».