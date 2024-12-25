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Posted 25 декабря, 04:05

Published 25 декабря, 04:05

Modified 25 декабря, 04:05

Updated 25 декабря, 04:05

Гладков ответил на слухи о завозе опасных «петард» в Белгородскую область

В Белгородскую область попали замаскированные под петарды взрывчатые вещества?

25 декабря 2024, 04:05
Фото: 1MI.

Гладков ответил на слухи о завозе опасных «петард» в Белгородскую область

В Сети ранее появилась информация о том, что в приграничный регион якобы попали взрывчатые вещества, замаскированные под петарды. Так ли это, ответил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцев перед новогодними праздниками пугают различными слухами. Так, один из жителей поинтересовался: правда ли, что в регион попали замаскированные под петарды взрывчатые вещества?

Вячеслав Гладков ответил, что у него таких сведений нет и что «враги распространяют очень много ложной информации».

Также глава региона напомнил о действующем в Белгородской области запрете на использование пиротехники.

«Будем запускать салюты, праздничные фейерверки после победы над врагом», — заключил губернатор.

Запускать салюты и взрывать петарды в Белгородской области нельзя с весны 2022 года. Запрет на использование пиротехники ввели для того, чтобы не пугать жителей региона лишний раз громкими звуками.

Нарушителям грозит административная ответственность — штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ). Впрочем, самих белгородцев это иногда не останавливает.

Также чиновники ранее уточняли, что в области запрещена продажа петард, фейерверков и салютов, исключение — хлопушки, бенгальские свечи и «холодные огни».

Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?
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#Общество#Белгородская область#Запрет#Салют#Фейерверк#Белгород#Вячеслав Гладков#Взрывчатые вещества#Петарды
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