Можно ли белгородцам покупать и использовать фейерверки? Ответили в МВД

Posted 25 декабря, 05:09
Published 25 декабря, 05:09
Modified 25 декабря, 05:09
Updated 25 декабря, 05:09
В апреле 2022 года власти опубликовали постановление, которое ограничивает использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. В том числе бытовых.
Нарушение запрета регламентируется статьёй о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), то есть человеку грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток. Его также могу привлечь к ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время (ст. 6.12 закона Белгородской области).
Незаконная продажа пиротехнических изделий подходит под другую статью (ст. 14.2 КоАП РФ). За это гражданам могут выписать штраф суммой от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим — от 30 до 40 тысяч. Реализованную продукцию в этом случае конфискуют.