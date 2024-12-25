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Posted 25 декабря, 05:09

Published 25 декабря, 05:09

Modified 25 декабря, 05:09

Updated 25 декабря, 05:09

Белгородцам, которые захотят зажечь фейерверки на Новый год, грозит наказание

Можно ли белгородцам покупать и использовать фейерверки? Ответили в МВД

25 декабря 2024, 05:09
Фото: 1MI. Белгородцам, которые захотят зажечь фейерверки на Новый год, грозит наказание

В полиции напомнили белгородцам о наказании за использование пиротехники

Сюжет
Новый год
Какой Новый год без салюта, петард, фейерверков и ярких огней? Белгородский. Запрет, наложенный на продажу и использование пиротехники, в регионе до сих пор действует, напомнили в УМВД. Что грозит нарушителям?

В апреле 2022 года власти опубликовали постановление, которое ограничивает использование гражданами и организациями пиротехнических изделий. В том числе бытовых.

Нарушение запрета регламентируется статьёй о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), то есть человеку грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток. Его также могу привлечь к ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время (ст. 6.12 закона Белгородской области).

Незаконная продажа пиротехнических изделий подходит под другую статью (ст. 14.2 КоАП РФ). За это гражданам могут выписать штраф суммой от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим — от 30 до 40 тысяч. Реализованную продукцию в этом случае конфискуют.

Можно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Пиротехника#Наказание#Запрет#Фейерверки#Белгород
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