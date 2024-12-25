Можно ли белгородцам покупать и использовать фейерверки? Ответили в МВД

Незаконная продажа пиротехнических изделий подходит под другую статью (ст. 14.2 КоАП РФ). За это гражданам могут выписать штраф суммой от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим — от 30 до 40 тысяч. Реализованную продукцию в этом случае конфискуют.