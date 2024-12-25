Сборная БГТУ имени Шухова стала чемпионом Центральной лиги КВН «Тремпель»

В состав жюри вошли: заместитель губернатора Белгородской области и министр по делам молодёжи Татьяна Киреева, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Виктор Вдовиченко, российский боец смешанных единоборств и самбист, чемпион Европы и мира по боевому самбо Вадим Немков, финалисты Высшей лиги КВН из сборной Белгородской области «Близкие» Роман Павлов и Светлана Гамова, а также сценарист, редактор Премьер-лиги, участник Высшей лиги КВН Арсений Агапов.