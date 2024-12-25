Сборная БГТУ имени Шухова стала чемпионом Центральной лиги КВН «Тремпель»

Posted 25 декабря, 09:40
Published 25 декабря, 09:40
Modified 25 декабря, 09:42
Updated 25 декабря, 09:42
В борьбе за золотые медали лиги, открывающие путь к телевизионному КВН, встретились пять лучших команд сезона из Белгородской области и других регионов России.
В состав жюри вошли: заместитель губернатора Белгородской области и министр по делам молодёжи Татьяна Киреева, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Виктор Вдовиченко, российский боец смешанных единоборств и самбист, чемпион Европы и мира по боевому самбо Вадим Немков, финалисты Высшей лиги КВН из сборной Белгородской области «Близкие» Роман Павлов и Светлана Гамова, а также сценарист, редактор Премьер-лиги, участник Высшей лиги КВН Арсений Агапов.
Команды представили свои номера в четырёх конкурсах: «Приветствие», «Ситуация» (импровизация с жюри), «Коллаба» (конкурс со звездой) и «Финальный аргумент».
Победу одержала сборная БГТУ имени Шухова, набравшая 121 балл. Второе место заняла команда Лебединского ГОКа «Всё серьёзно» с 119 баллами, а бронзовая медаль досталась команде «ТуШ» из Прохоровки (Белгородская область). Она набрала 113 баллов.
Команда «В пассивном поиске» из ТГУ им. Державина (Тамбов) набрала 107 баллов, а «Выход есть» из Воронежа — 106 баллов.