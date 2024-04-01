Проект «Учусь быть здоровым!» БГТУ имени Шухова получил грант 5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
«Учусь быть здоровым!» — новая игровая платформа, которая привлечёт не менее тысячи студентов к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях и поможет сформировать потребность в поддержании здорового образа жизни.
Проект предполагает создание новых спортивных секций, приобретение необходимого инвентаря, реконструкцию университетских спортивных объектов, организацию спортивных праздников, привлечение студентов в качестве волонтёров на спортивные соревнования всероссийского и регионального уровня, подготовку видеороликов с комплексами упражнений, проведение вебинаров, викторин и др. Реализовать программу планируется в течение 2024 года.
«Мы благодарны министерству за высокую оценку нашего проекта и поддержку совместных инициатив студентов и команды кафедры физического воспитания и центра молодёжной политики университета. Обладая развитой спортивной инфраструктурой, БГТУ имени Шухова не раз признавался вузом здорового образа жизни. Но жизнь идёт, на смену традиционным видам спорта, здоровьесберегающим технологиям приходят новые виды и методы работы. Вуз всегда поддерживает молодёжные инициативы, и сейчас студенческие предложения легли в основу конкурсной заявки. Пожелаем теперь успешной реализации задуманного!» — подчеркнула проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности БГТУ имени Шухова Ирина Авилова.