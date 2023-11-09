Студентка БГТУ им. Шухова получила грант на разработку уникальных заквасок для сыров

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Диана — микробиолог сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Альянс Фермервест». Средства гранта она планирует потратить на приобретение специализированного оборудования и участие в профильных конференциях. Через год разработки молодого учёного должны быть запатентованы.
Благодаря проекту студентки «Борисовский сыр» теперь имеет возможность создавать собственные закваски и ферменты. Проект будет реализован в рамках программы «Студенческий стартап», которую реализует Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».