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Студентка БГТУ им. Шухова получила грант на разработку уникальных заквасок для сыров

Студентка БГТУ им. Шухова получила грант на разработку уникальных заквасок для сыров

9 ноября 2023, 11:00
Фото: Диана Юнович
Диана Юнович, студентка кафедры экобиотехнологии БГТУ имени Шухова, получила грант в размере одного миллиона рублей на разработку уникальных заквасок для производства сыров.

Диана — микробиолог сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Альянс Фермервест». Средства гранта она планирует потратить на приобретение специализированного оборудования и участие в профильных конференциях. Через год разработки молодого учёного должны быть запатентованы.

Благодаря проекту студентки «Борисовский сыр» теперь имеет возможность создавать собственные закваски и ферменты. Проект будет реализован в рамках программы «Студенческий стартап», которую реализует Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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#Белгородская область#БГТУ им. Шухова#Микробиология#Грант#Белгород#Кристина Семенчук#Конференции#Фонд содействия инновациям
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