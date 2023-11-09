Студентка БГТУ им. Шухова получила грант на разработку уникальных заквасок для сыров

Диана — микробиолог сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Альянс Фермервест». Средства гранта она планирует потратить на приобретение специализированного оборудования и участие в профильных конференциях. Через год разработки молодого учёного должны быть запатентованы.