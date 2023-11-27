В БГТУ им. Шухова прошёл день открытых дверей

После регистрации прошло пленарное заседание. С приветственным словом обратился первый проректор университета Евгений Евтушенко. О правилах приёма в БГТУ им. В. Г. Шухова рассказал директор института организации управления набором — ответственный секретарь приёмной комиссии Сергей Булгаков. Они ответили на вопросы будущих абитуриентов о поступлении и обучении в Технологе. Посмотреть прямую трансляцию пленарного заседания можно в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».