В БГТУ им. Шухова прошёл день открытых дверей

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Встреча началась в Студенческом дворце культуры. Здесь были представлены достижения университета, информация о кафедрах, направлениях и специальностях подготовки в каждом институте вуза.
После регистрации прошло пленарное заседание. С приветственным словом обратился первый проректор университета Евгений Евтушенко. О правилах приёма в БГТУ им. В. Г. Шухова рассказал директор института организации управления набором — ответственный секретарь приёмной комиссии Сергей Булгаков. Они ответили на вопросы будущих абитуриентов о поступлении и обучении в Технологе. Посмотреть прямую трансляцию пленарного заседания можно в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».
Подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки ребята получили в учебных аудиториях, где были организованы встречи с директорами институтов и преподавателями кафедр.
Ярким событием дня стало химическое шоу. Преподаватели и аспиранты химико-технологического института познакомили школьников и их родителей с необычными опытами и экспериментами. Участники отметили, что такой формат формирует в детях тягу к познанию и занятиям наукой.