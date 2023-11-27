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В БГТУ им. Шухова прошёл день открытых дверей

В БГТУ им. Шухова прошёл день открытых дверей

27 ноября 2023, 12:50
Фото: ВБГТУ им. Шухова
В БГТУ имени Шухова 26 ноября состоялся день открытых дверей. Школьники и их родители получили информацию о возможностях поступления и особенностях обучения в опорном вузе Белгородской области.

Встреча началась в Студенческом дворце культуры. Здесь были представлены достижения университета, информация о кафедрах, направлениях и специальностях подготовки в каждом институте вуза.

После регистрации прошло пленарное заседание. С приветственным словом обратился первый проректор университета Евгений Евтушенко. О правилах приёма в БГТУ им. В. Г. Шухова рассказал директор института организации управления набором — ответственный секретарь приёмной комиссии Сергей Булгаков. Они ответили на вопросы будущих абитуриентов о поступлении и обучении в Технологе. Посмотреть прямую трансляцию пленарного заседания можно в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».

Подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки ребята получили в учебных аудиториях, где были организованы встречи с директорами институтов и преподавателями кафедр.

Ярким событием дня стало химическое шоу. Преподаватели и аспиранты химико-технологического института познакомили школьников и их родителей с необычными опытами и экспериментами. Участники отметили, что такой формат формирует в детях тягу к познанию и занятиям наукой.

Фото: Александр Бочарников и Филипп Березняк / ВБГТУ им. Шухова
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