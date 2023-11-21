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Студенты

В БГТУ имени Шухова прошел конкурс «Студент и Студентка года-2023»

21 ноября 2023, 10:35
Фото: vk.com/bstubel
Студенты
Мероприятие приурочили к Международному дню студентов, который ежегодно отмечается 17 ноября. За звание лучших боролись 6 юношей и 4 девушки. Уже с сентября ребята готовились к конкурсу и прошли следующие этапы: «Ораторское искусство», «Интеллектуальный», «Мастер», «Спорт».
Сюжет
Конкурс

В зрительном зале Студенческого дворца культуры собрались члены жюри, ректорат, директоры и заместители директоров по культурно-воспитательной работе институтов, и, конечно же, группы поддержки. Каждого участника пришли поддержать их друзья, родители, однокурсники, преподаватели и студенты БГТУ им. В. Г. Шухова. Трансляция мероприятия велась на официальных страницах соцсетей университета и её увидели тысячи человек.

Для финального шоу шуховцы подготовили видеовизитки с общей темой «Мой университет», демонстрировали творческие таланты на сцене, участвовали в конкурсе дефиле. Музыка, танцы, стихи и творческие номера подарили потрясающую атмосферу праздника.

В итоге студентом года стал Алексей Чистилин (ТТИ), студенткой года — Алина Сидорова (ИСИ).

Теперь победителям предстоит стать участниками областного конкурса «Мисс и Мистер студенчество», а значит они имеют все шансы представлять Белгородчину на Всероссийском конкурсе.

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КонкурсКонкурс
Конкурс
Фото: https://vk.com/bstubel
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#Университет#Конкурс#Бгту#Новости Белгорода#Белгород#Областной конкурс#Екатерина Никулина#Международный день студентов#Студент и Студентка года-2023
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