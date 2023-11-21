В БГТУ имени Шухова прошел конкурс «Студент и Студентка года-2023»

В зрительном зале Студенческого дворца культуры собрались члены жюри, ректорат, директоры и заместители директоров по культурно-воспитательной работе институтов, и, конечно же, группы поддержки. Каждого участника пришли поддержать их друзья, родители, однокурсники, преподаватели и студенты БГТУ им. В. Г. Шухова. Трансляция мероприятия велась на официальных страницах соцсетей университета и её увидели тысячи человек.