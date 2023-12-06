Проект учёных БГТУ имени Шухова в сфере энергосбережения — в числе лучших в России

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина в числе наиболее успешных разработок назвала автоматизированную систему учёта энергоресурсов бюджетных учреждений (СУЭР) в Белгородской области. Эта система, к слову, работает уже не только в нашем регионе.
СУЭР — это совместный проект Центра энергосбережения Белгородской области с БГТУ им. В. Г. Шухова по разработке и внедрению программного обеспечения для оцифровки и анализа большого объема данных.