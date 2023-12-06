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Проект учёных БГТУ имени Шухова в сфере энергосбережения — в числе лучших в России

Проект учёных БГТУ имени Шухова в сфере энергосбережения — в числе лучших в России

6 декабря 2023, 12:35
Фото: БГТУ имени Шухова
Минэкономразвития РФ отметило Белгородскую область в числе лидеров в сфере энергоэффективности.

Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина в числе наиболее успешных разработок назвала автоматизированную систему учёта энергоресурсов бюджетных учреждений (СУЭР) в Белгородской области. Эта система, к слову, работает уже не только в нашем регионе.

СУЭР — это совместный проект Центра энергосбережения Белгородской области с БГТУ им. В. Г. Шухова по разработке и внедрению программного обеспечения для оцифровки и анализа большого объема данных.

Видео: БГТУ имени Шухова
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#Видео#Белгородская область#Экология#Минэкономразвития#Энергосбережение#Энергоэффективность#Белгород#Кристина Семенчук
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