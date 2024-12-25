bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 08:12

Published 25 декабря, 08:12

Modified 25 декабря, 08:12

Updated 25 декабря, 08:12

Не всем белгородцам на Харгоре каток приносит радость

«Никому нет покоя»: белгородцы пожаловались на громкую музыку на Есенинском катке

25 декабря 2024, 08:12
Фото: 1MI. Не всем белгородцам на Харгоре каток приносит радость

Белгородцам не даёт покоя громкая музыка на сеансах Есенинского катка

Сюжет
Новости Белгорода
На громкий звук пожаловалась местная жительница, чей дом находится рядом с катком. По её словам, громкость музыки настолько высокая, что у неё раскалывается голова. На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Жителям ближайших к Есенинскому катку домов сильно мешает музыка, которая там звучит. По словам одной женщины, «на катке бухает так, что раскалывается голова». Она попросила разобраться, находится ли громкость музыки в пределах нормы.

На её обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов, который пообещал проверить уровень шума на Есенинском катке.

«Дал поручение посмотреть и, если есть необходимость, отрегулировать уровень громкости музыкального сопровождения сеансов. За это отвечает руководство школы № 50, но, отмечу, что пока подобных жалоб не было. Тем не менее разберёмся», — пообещал мэр.
Ледовые катки в Белгороде и за городом: где покататься на зимних каникулах?
Узнать подробнее
Читайте также:
Каток «Есенинский» в Белгороде отремонтируют за 2,5 млн рублейСтранная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» катокЕсенинский каток в Белгороде откроют 15 декабря
#Александра Склярова#Город#Каток#Музыка#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Есенинский каток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика