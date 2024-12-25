«Никому нет покоя»: белгородцы пожаловались на громкую музыку на Есенинском катке

Posted 25 декабря, 08:12
Published 25 декабря, 08:12
Modified 25 декабря, 08:12
Updated 25 декабря, 08:12
Жителям ближайших к Есенинскому катку домов сильно мешает музыка, которая там звучит. По словам одной женщины, «на катке бухает так, что раскалывается голова». Она попросила разобраться, находится ли громкость музыки в пределах нормы.
На её обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов, который пообещал проверить уровень шума на Есенинском катке.
«Дал поручение посмотреть и, если есть необходимость, отрегулировать уровень громкости музыкального сопровождения сеансов. За это отвечает руководство школы № 50, но, отмечу, что пока подобных жалоб не было. Тем не менее разберёмся», — пообещал мэр.