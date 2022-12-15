Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток

После долгого простоя «Есенинский» каток на Харьковской горе заработал вновь — помешать этому не смогли даже перепады температур. В торжественной церемонии открытия приняли участие Дед Мороз со Снегурочкой, а также дети, приготовившие выступления. Выступили и команды маленьких хоккеистов 2015 года рождения.
Посетил каток и губернатор Вячеслав Гладков. Причём, судя по ажиотажу, радовались дети ему даже больше, чем Деду Морозу. Как отметил глава региона, вновь заработавший каток в первую очередь предназначен для жителей Харгоры, которым теперь не нужно добираться до центра, чтобы покататься на коньках.
Этой странной истории больше десяти лет. Сначала каток построили, потом он был никому не нужен, его бросили. Но, наконец, его запустили. Здесь вообще не хватает таких общественных пространств. А теперь и дети, и взрослые, и те, кто хочет заниматься спортом, смогут прийти и получить удовольствие. Надеюсь, теперь здесь с утра до ночи будет много людей.
Вячеслав Гладков
Сам губернатор обещал прийти покататься на каток чуть попозже, когда появится свободное время.
Отметим, что каток для всех бесплатный — его площадь составляет 800 «квадратов». Здесь есть раздевалки, туалеты, пункт проката — все помещения обогреваются. Возможен платный прокат коньков.