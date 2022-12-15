Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток

Сегодня, 14:45
Фото: Артём Черненко

В Белгороде открыли ещё один бесплатный каток: фото

Ещё один бесплатный каток открылся 15 декабря на улице Есенина в Белгороде. Приходить туда можно со своими коньками как детям, так и взрослым.

После долгого простоя «Есенинский» каток на Харьковской горе заработал вновь — помешать этому не смогли даже перепады температур. В торжественной церемонии открытия приняли участие Дед Мороз со Снегурочкой, а также дети, приготовившие выступления. Выступили и команды маленьких хоккеистов 2015 года рождения.

Фото: Артём Черненко

Посетил каток и губернатор Вячеслав Гладков. Причём, судя по ажиотажу, радовались дети ему даже больше, чем Деду Морозу. Как отметил глава региона, вновь заработавший каток в первую очередь предназначен для жителей Харгоры, которым теперь не нужно добираться до центра, чтобы покататься на коньках.

Этой странной истории больше десяти лет. Сначала каток построили, потом он был никому не нужен, его бросили. Но, наконец, его запустили. Здесь вообще не хватает таких общественных пространств. А теперь и дети, и взрослые, и те, кто хочет заниматься спортом, смогут прийти и получить удовольствие. Надеюсь, теперь здесь с утра до ночи будет много людей.
Вячеслав Гладков

Сам губернатор обещал прийти покататься на каток чуть попозже, когда появится свободное время.

Фото: Артём Черненко

Отметим, что каток для всех бесплатный — его площадь составляет 800 «квадратов». Здесь есть раздевалки, туалеты, пункт проката — все помещения обогреваются. Возможен платный прокат коньков.

Есенинский каток в Белгороде откроют 15 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Не каток, а бассейн: дожди в Белгороде не дают обустроить ледовую площадкуКаток в Центральном парке Белгорода временно закрылиВ Белгороде с 3 декабря открывается ледовый каток
#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Каток#Открытие#Спорт#Дети
Подпишитесь
В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом
Сегодня, 14:49
В Белгороде вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 12:52
В белгородском селе на ферме «Мираторга» заживо сгорели 900 поросят
Сегодня, 09:11
Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 10:08
Число претендентов на пост мэра Белгорода увеличилось до трёх
Сегодня, 14:39
Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году
Сегодня, 08:30