Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток

Посетил каток и губернатор Вячеслав Гладков. Причём, судя по ажиотажу, радовались дети ему даже больше, чем Деду Морозу. Как отметил глава региона, вновь заработавший каток в первую очередь предназначен для жителей Харгоры, которым теперь не нужно добираться до центра, чтобы покататься на коньках.