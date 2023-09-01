Каток «Есенинский» в Белгороде отремонтируют за 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Каток «Есенинский» отремонтируют за 2 543 263 рубля. Находится он рядом со школой №50 по улице Есенина, 54.
Заказчиком выступило управление муниципального заказа администрации города. Заявки принимаются с 31 августа по 12 сентября. Исполнитель должен будет приступить к ремонтным работам в течение 30 дней с даты заключения контракта и закончить их до 31 октября 2023 года.
За эту сумму исполнитель должен выполнить демонтажные и ремонтные работы: ранее окрашенные стены заново покрасят масляными красками голубого цвета, а пол планируют застелить водостойкой фанерой.
Карнизы, парапеты, металлические балки и другие мелкие покрытия также будут заново красить. Прежние хоккейные борта отремонтируют и тоже покрасят голубыми масляными красками. Заказчик также просит исполнителя заменить баннеры после выполненных ремонтных работ.
Напомним, что «Есенинский» каток впервые за десять лет открылся в декабре 2022 года, когда там наконец увеличили электрические мощности и установили холодильную установку.