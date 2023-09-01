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Каток «Есенинский» в Белгороде

Каток «Есенинский» в Белгороде отремонтируют за 2,5 млн рублей

1 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Каток «Есенинский» в Белгороде
Контракт с исполнителем будет действителен до 31 октября 2023 года, говорится в документах на сайте госзакупок.

Каток «Есенинский» отремонтируют за 2 543 263 рубля. Находится он рядом со школой №50 по улице Есенина, 54.

Заказчиком выступило управление муниципального заказа администрации города. Заявки принимаются с 31 августа по 12 сентября. Исполнитель должен будет приступить к ремонтным работам в течение 30 дней с даты заключения контракта и закончить их до 31 октября 2023 года.

За эту сумму исполнитель должен выполнить демонтажные и ремонтные работы: ранее окрашенные стены заново покрасят масляными красками голубого цвета, а пол планируют застелить водостойкой фанерой.

Карнизы, парапеты, металлические балки и другие мелкие покрытия также будут заново красить. Прежние хоккейные борта отремонтируют и тоже покрасят голубыми масляными красками. Заказчик также просит исполнителя заменить баннеры после выполненных ремонтных работ.

Напомним, что «Есенинский» каток впервые за десять лет открылся в декабре 2022 года, когда там наконец увеличили электрические мощности и установили холодильную установку.

Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток
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#Ремонтные работы#Госзакупки#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Александра Склярова#Есенинский каток
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