Каток «Есенинский» в Белгороде отремонтируют за 2,5 млн рублей

Заказчиком выступило управление муниципального заказа администрации города. Заявки принимаются с 31 августа по 12 сентября. Исполнитель должен будет приступить к ремонтным работам в течение 30 дней с даты заключения контракта и закончить их до 31 октября 2023 года.