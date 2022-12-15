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Есенинский каток в Белгороде откроют 15 декабря

Сегодня, 05:08
Фото: https://vk.com/v_v_demidov
Есенинский каток
Несмотря на резкое потепление и опасения по поводу переноса сроков открытия, Есенинский каток на Харьковской горе в Белгороде заработает, как и планировали, сегодня, 15 декабря. Об этом сообщил врио мэра Валентин Демидов.

Есенинский каток в Белгороде не работал несколько лет. В этом году ситуацию решили исправить: каток залили, ледозаливочная машина поработала над скольжением поверхности, на объекте запустили холодильную установку.

Площадь катка составляет 800 «квадратов». Здесь есть раздевалки, туалеты, пункт проката – все помещения обогреваются.

Покататься на Есенинском катке можно бесплатно со своими коньками. Также работает прокат спортинвентаря. Сегодня станет известно время работы и расписание сеансов катка.

Напомним, ранее из-за резкого потепления на время закрыли ледовую дорожку в Центральном парке Белгорода. Из-за этого были опасения по поводу сроков открытия Есенинского катка на Харгоре, так как он больше напоминал бассейн. 14 декабря в Белгороде начали тестировать работу новогодней иллюминации.

Есенинский катокЕсенинский каток
Есенинский каток
Фото: https://vk.com/v_v_demidov
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Каток#Есенинский каток
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