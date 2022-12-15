Есенинский каток в Белгороде откроют 15 декабря

Напомним, ранее из-за резкого потепления на время закрыли ледовую дорожку в Центральном парке Белгорода. Из-за этого были опасения по поводу сроков открытия Есенинского катка на Харгоре, так как он больше напоминал бассейн. 14 декабря в Белгороде начали тестировать работу новогодней иллюминации.