Есенинский каток в Белгороде откроют 15 декабря

Есенинский каток в Белгороде не работал несколько лет. В этом году ситуацию решили исправить: каток залили, ледозаливочная машина поработала над скольжением поверхности, на объекте запустили холодильную установку.
Площадь катка составляет 800 «квадратов». Здесь есть раздевалки, туалеты, пункт проката – все помещения обогреваются.
Покататься на Есенинском катке можно бесплатно со своими коньками. Также работает прокат спортинвентаря. Сегодня станет известно время работы и расписание сеансов катка.
Напомним, ранее из-за резкого потепления на время закрыли ледовую дорожку в Центральном парке Белгорода. Из-за этого были опасения по поводу сроков открытия Есенинского катка на Харгоре, так как он больше напоминал бассейн. 14 декабря в Белгороде начали тестировать работу новогодней иллюминации.