Куда из парка «Берега» в Белгороде делись звуки природы?

Posted 25 декабря, 07:55
Published 25 декабря, 07:55
Modified 25 декабря, 07:57
Updated 25 декабря, 07:57
Одна из жительниц Белгорода поинтересовалась, могут ли вернуть звуки природы в в парк «Берега». Но когда именно они оттуда исчезли, женщина не уточнила.
На вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, отключение произошло не специально, поэтому исправить проблему должны быстро.
«Скорее всего, где-то там контакт разошёлся. Но это, конечно, правильное решение, которое создаёт подходящее настроение. Сейчас Валентину Демидову позвонил, надеюсь, что вопрос уже решили», — отметил глава региона.