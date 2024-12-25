Куда из парка «Берега» в Белгороде делись звуки природы?

Белгородцам объяснили, почему в парке «Берега» стало тихо

Сюжет Новости Белгорода

В Белгороде в парке «Берега» пропали звуки природы, которые нравились многим жителям. О том, почему это случилось и как быстро эту проблему исправят, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.