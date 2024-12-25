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Posted 25 декабря, 07:55

Published 25 декабря, 07:55

Modified 25 декабря, 07:57

Updated 25 декабря, 07:57

На «Берегах» в Белгороде включали имитацию звуков природы

Куда из парка «Берега» в Белгороде делись звуки природы?

25 декабря 2024, 07:55
Фото: bel.ru. На «Берегах» в Белгороде включали имитацию звуков природы

Белгородцам объяснили, почему в парке «Берега» стало тихо

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Новости Белгорода
В Белгороде в парке «Берега» пропали звуки природы, которые нравились многим жителям. О том, почему это случилось и как быстро эту проблему исправят, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Одна из жительниц Белгорода поинтересовалась, могут ли вернуть звуки природы в в парк «Берега». Но когда именно они оттуда исчезли, женщина не уточнила.

На вопрос ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, отключение произошло не специально, поэтому исправить проблему должны быстро.

«Скорее всего, где-то там контакт разошёлся. Но это, конечно, правильное решение, которое создаёт подходящее настроение. Сейчас Валентину Демидову позвонил, надеюсь, что вопрос уже решили», — отметил глава региона.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Пляж "Берега"#Звуки природы
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