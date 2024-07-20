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Велодорожки

В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны

20 июля 2024, 17:27
Фото: 1MI
Велодорожки
После того, как разметку ранее стёрли, появилась другая. Теперь введена новая система движения, где каждый вид участника (велосипедисты и пешеходы) имеет свою зону, что способствует повышению безопасности и уменьшению возможных конфликтов.

Ранее разметку на велодорожках в парке «Берега» закрасили, как сообщали белгородцы. Фотографию с «изменениями» опубликовал байк-клуб «Вялые вомбаты».

А теперь, как пишет член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин, разметка появилась вновь. Главным на пути теперь считается пешеход, а любой проезжающей по ней, к примеру на самокате, — «здесь гость».

Закрашенная разметка в парке «Берега»Закрашенная разметка в парке «Берега»
Закрашенная разметка в парке «Берега»
Фото: «Вялые вомбаты»

Нижнее разветвление дорожки полностью «отдали» пешеходам, а длинный и крутой путь — тем, кто передвигается «на колёсах». Теперь обеим группам не придётся ютиться на узкой тропинке.

Новая разметка велодорожек в «Берегах»Новая разметка велодорожек в «Берегах»
Новая разметка велодорожек в «Берегах»
Фото: Константин Кошкин
«Почему этого нельзя было сделать с самого начала, а не переделывать теперь? Да, я это предлагал и администрации, и проектировщикам, но тогда ответили, что „никак нельзя“. Оказывается, можно. И почему это делают „втихаря“, вызывая кривотолки и недоумение у пользователей? <…>. Впрочем — теперь стало удобнее, этого не отнять. Спасибо за это решение. А пару лишних шишек от граблей — они заживут», — пишет Кошкин на своей странице в социальных сетях.
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Пешеходы#Новости Белгорода#Инфраструктура#Велосипеды#Белгород#Проектирование
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