В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Ранее разметку на велодорожках в парке «Берега» закрасили, как сообщали белгородцы. Фотографию с «изменениями» опубликовал байк-клуб «Вялые вомбаты».
А теперь, как пишет член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин, разметка появилась вновь. Главным на пути теперь считается пешеход, а любой проезжающей по ней, к примеру на самокате, — «здесь гость».
Нижнее разветвление дорожки полностью «отдали» пешеходам, а длинный и крутой путь — тем, кто передвигается «на колёсах». Теперь обеим группам не придётся ютиться на узкой тропинке.
«Почему этого нельзя было сделать с самого начала, а не переделывать теперь? Да, я это предлагал и администрации, и проектировщикам, но тогда ответили, что „никак нельзя“. Оказывается, можно. И почему это делают „втихаря“, вызывая кривотолки и недоумение у пользователей? <…>. Впрочем — теперь стало удобнее, этого не отнять. Спасибо за это решение. А пару лишних шишек от граблей — они заживут», — пишет Кошкин на своей странице в социальных сетях.