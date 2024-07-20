В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны

После того, как разметку ранее стёрли, появилась другая. Теперь введена новая система движения, где каждый вид участника (велосипедисты и пешеходы) имеет свою зону, что способствует повышению безопасности и уменьшению возможных конфликтов.

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