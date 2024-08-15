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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Парк «Берега» в Белгороде

Власти Белгорода показали, как будет выглядеть новый фиджитал-центр на «Берегах»

15 августа 2024, 15:03
Фото: bel.ru
Парк «Берега» в Белгороде

В Белгороде появится первый в регионе центр классического и киберспорта

Фиджитал-центры — это точки притяжения для любителей спорта и виртуальных соревнований. Скоро такой центр появится в Белгороде — он будет первым в области. Строительство уникального объекта уже началось в спортивном кластере «Берега», рассказал мэр Валентин Демидов.

В спортивном кластере «Берега» началось строительство фиджитал-центра. Это уникальное место, где можно заниматься как традиционными видами спорта, так и киберспортом. В центре будет большое пространство для тренировок и соревнований.

Первый фиджитал-центр в регионе строят именно здесь, а второй планируют открыть в Старом Осколе.

Особенность этого центра в том, что он позволяет отслеживать достижения как на спортивной площадке, так и в компьютерной игре. Затем эти данные преобразуются в информацию об активности посетителя и формируют рейтинги.

Сейчас специалисты заняты подготовкой фундамента для модульного здания и спортивных площадок для мини-футбола, баскетбола и уличной гимнастики. Все работы планируют завершить до конца года.

А уже на следующей неделе в спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Белгороде откроется небольшая фиджитал-зона для любителей киберспорта.

Модель нового фиджитал-центр на «Берегах» в БелгородеМодель нового фиджитал-центр на «Берегах» в Белгороде
Модель нового фиджитал-центр на "Берегах" в БелгородеМодель нового фиджитал-центр на "Берегах" в Белгороде
Модель нового фиджитал-центр на "Берегах" в БелгородеМодель нового фиджитал-центр на "Берегах" в Белгороде
Модель нового фиджитал-центр на «Берегах» в Белгороде
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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