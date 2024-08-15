Власти Белгорода показали, как будет выглядеть новый фиджитал-центр на «Берегах»

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В спортивном кластере «Берега» началось строительство фиджитал-центра. Это уникальное место, где можно заниматься как традиционными видами спорта, так и киберспортом. В центре будет большое пространство для тренировок и соревнований.
Первый фиджитал-центр в регионе строят именно здесь, а второй планируют открыть в Старом Осколе.
Особенность этого центра в том, что он позволяет отслеживать достижения как на спортивной площадке, так и в компьютерной игре. Затем эти данные преобразуются в информацию об активности посетителя и формируют рейтинги.
Сейчас специалисты заняты подготовкой фундамента для модульного здания и спортивных площадок для мини-футбола, баскетбола и уличной гимнастики. Все работы планируют завершить до конца года.
А уже на следующей неделе в спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Белгороде откроется небольшая фиджитал-зона для любителей киберспорта.