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В Белгороде простроят школу с научным хабом за 1,3 млрд рублей

В Белгороде простроят школу с научным хабом за 1,3 млрд рублей

8 августа 2024, 15:08
Фото: Telegram-канал минстроя Белгородской области
Для строительства школы в микрорайоне «Жемчужина» на 600 мест заключили концессионное соглашение. За 1,3 млрд рублей учебное учреждение построит «ПроШкола».

В Юго-Западном районе Белгорода появится новая школа на 600 мест. Она будет располагаться на территории площадью 3,5 га, а сами классные и другие помещения учебного учреждения займут 16,5 тысячи квадратных метров.

Для строительства школы заключили концессионное соглашение с ООО «ПроШкола». Учебное учреждение обойдётся в 1 млрд 336 млн рублей. Она будет располагаться в микрорайоне «Жемчужина».

В 2023 году проект этой школы, правда, на 1100 мест, а не на 600, как говорят власти сейчас, вошёл в число призеров на международной выставке Build School Project 2023.

В 2022 году Минстрой Белгородской области рассказывал, что в школе появится спортивный и научный хаб, амфитеатр, рекреационная зона, сценическое пространство.

В Белгороде построят школу в виде жемчужины с научным хабом и спортивным центром
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#Алёна Мальцева#Строительство#Образование#Школа#Минстрой#Амфитеатр#Рекреационная зона#Белгород#Концессионное соглашение#Микрорайон Жемчужина
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