В Белгороде простроят школу с научным хабом за 1,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В Юго-Западном районе Белгорода появится новая школа на 600 мест. Она будет располагаться на территории площадью 3,5 га, а сами классные и другие помещения учебного учреждения займут 16,5 тысячи квадратных метров.
Для строительства школы заключили концессионное соглашение с ООО «ПроШкола». Учебное учреждение обойдётся в 1 млрд 336 млн рублей. Она будет располагаться в микрорайоне «Жемчужина».
В 2023 году проект этой школы, правда, на 1100 мест, а не на 600, как говорят власти сейчас, вошёл в число призеров на международной выставке Build School Project 2023.
В 2022 году Минстрой Белгородской области рассказывал, что в школе появится спортивный и научный хаб, амфитеатр, рекреационная зона, сценическое пространство.