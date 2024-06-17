Белгородцы легально посоревнуются в Counter-Strike и Dota за деньги

Серия турниров по двум дисциплинам — Counter-Strike 2 и Dota 2 — пройдёт с 16 июня по 14 июля. Каждую неделю участники будут бороться в разных компьютерных клубах города за денежный приз. Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей.