Белгородцы легально посоревнуются в Counter-Strike и Dota за деньги

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Белгороде состоялся первый турнир «Битвы КиберАрен». Его открыл субботний матч в компьютерном клубе COLIZEUM Университет.
Серия турниров по двум дисциплинам — Counter-Strike 2 и Dota 2 — пройдёт с 16 июня по 14 июля. Каждую неделю участники будут бороться в разных компьютерных клубах города за денежный приз. Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей.
Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков лично посетил соревнования и даже сыграл в Counter-Strike 2.
Напомним, что в апреле в Белгороде состоялся киберспортивный турнир Rune of Battle. Проводили его в дисциплинах CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken. Среди 19 студенческих команд лучшими стали игроки из БелГУ.