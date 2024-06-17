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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Турнир «Битвы КиберАрен» в Белгороде

Белгородцы легально посоревнуются в Counter-Strike и Dota за деньги

17 июня 2024, 15:06
Фото: страница Сергея Четверикова в ВК
Турнир «Битвы КиберАрен» в Белгороде

В Белгороде открылся турнир «Битвы КиберАрен»

В субботу, 15 июня, в Белгороде состоялся первый турнир «Битвы КиберАрен». Соревнования посетил министр цифрового развития Сергей Четвериков: он тоже сыграл в Counter-Strike 2.

В Белгороде состоялся первый турнир «Битвы КиберАрен». Его открыл субботний матч в компьютерном клубе COLIZEUM Университет.

Серия турниров по двум дисциплинам — Counter-Strike 2 и Dota 2 — пройдёт с 16 июня по 14 июля. Каждую неделю участники будут бороться в разных компьютерных клубах города за денежный приз. Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей.

Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков лично посетил соревнования и даже сыграл в Counter-Strike 2.

Напомним, что в апреле в Белгороде состоялся киберспортивный турнир Rune of Battle. Проводили его в дисциплинах CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken. Среди 19 студенческих команд лучшими стали игроки из БелГУ.

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#Валерия Колесникова#Турнир#Новости Белгорода#Белгород#Киберспорт#Dota 2#Сергей Четвериков#Counter-Strike 2
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