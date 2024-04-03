В Белгороде определили чемпионов Dota и Counter-Strike

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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В Белгороде завершился студенческий киберспортивный турнир Rune of Battle. В нём участвовали 19 команд из 17 образовательных учреждений. Цель турнира — продемонстрировать навыки и побороться за звание чемпионов в четырёх дисциплинах: CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken.
По словам министра цифрового развития региона Сергея Четверикова, самыми активными участниками стали студенты НИУ «БелГУ». Они стали победителями по итоговыми результатам. Теперь студентам предстоит представить Белгородскую область на федеральном уровне.