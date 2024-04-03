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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Награждение победителей турнира

В Белгороде определили чемпионов Dota и Counter-Strike

3 апреля 2024, 08:49
Фото: страница Сергея Четверикова в ВК
Награждение победителей турнира

В Белгороде завершился киберспортивный турнир Rune of Battle

Турнир проходил по четырём направлениям: CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken. В нём участвовали 19 команд из 17 образовательных учреждений, сообщает министр цифрового развития области Сергей Четвериков

В Белгороде завершился студенческий киберспортивный турнир Rune of Battle. В нём участвовали 19 команд из 17 образовательных учреждений. Цель турнира — продемонстрировать навыки и побороться за звание чемпионов в четырёх дисциплинах: CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken.

По словам министра цифрового развития региона Сергея Четверикова, самыми активными участниками стали студенты НИУ «БелГУ». Они стали победителями по итоговыми результатам. Теперь студентам предстоит представить Белгородскую область на федеральном уровне.

Турнир Rune of Battle в БелгородеТурнир Rune of Battle в Белгороде
Турнир Rune of Battle в Белгороде Турнир Rune of Battle в Белгороде
Турнир Rune of Battle в Белгороде Турнир Rune of Battle в Белгороде
Турнир Rune of Battle в Белгороде
Фото: страница Сергея Четверикова в ВК
В Белгороде пройдёт первый чемпионат по киберспорту
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Киберспорт#Маргарита Водолажская
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