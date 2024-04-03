В Белгороде определили чемпионов Dota и Counter-Strike

В Белгороде завершился студенческий киберспортивный турнир Rune of Battle. В нём участвовали 19 команд из 17 образовательных учреждений. Цель турнира — продемонстрировать навыки и побороться за звание чемпионов в четырёх дисциплинах: CS2, Dota2, StarCraft 2 и Tekken.