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Posted 25 декабря, 14:03

Published 25 декабря, 14:03

Modified 25 декабря, 14:03

Updated 25 декабря, 14:03

В Белгород вновь вернётся зима?

И снова зима: температура воздуха упадёт в Белгородской области

25 декабря 2024, 14:03
Фото: bel.ru. В Белгород вновь вернётся зима?

В Белгородской области в четверг будет туманно

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Новости Белгорода
МЧС по Белгородской области представили ежедневный прогноз на четверг, 26 декабря. Температура воздуха наконец-то снизится, снега пока не будет, зато сохранится туман.

В четверг, 26 декабря, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Он держится уже несколько дней.

Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -4 °C до +1 °C. Днём ожидается от -3 °C до +2 °C.

Напомним, что до этого в Белгородской области несколько дней подряд температура днём держалась +5 °C.

Синоптики обещают, что первый месяц нового года температуры всё-таки упадут до -10 °C. Будет много снега.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Зима#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Осадки
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