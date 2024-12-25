И снова зима: температура воздуха упадёт в Белгородской области

Posted 25 декабря, 14:03
Published 25 декабря, 14:03
Modified 25 декабря, 14:03
Updated 25 декабря, 14:03
В четверг, 26 декабря, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Он держится уже несколько дней.
Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -4 °C до +1 °C. Днём ожидается от -3 °C до +2 °C.
Напомним, что до этого в Белгородской области несколько дней подряд температура днём держалась +5 °C.
Синоптики обещают, что первый месяц нового года температуры всё-таки упадут до -10 °C. Будет много снега.