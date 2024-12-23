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Posted 23 декабря, 07:25

Published 23 декабря, 07:25

Modified 23 декабря, 07:27

Updated 23 декабря, 07:27

В квартирах белгородцев стало теплее?

Белгородцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Помогла погода?

23 декабря 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney. В квартирах белгородцев стало теплее?

Руководитель белгородского УГЖН рассказал о жалобах на отопление

Сюжет
Погода
Вопрос текущей ситуации с отоплением в Белгородской области рассмотрели во время заседания правительства региона. О текущем положении дел рассказал начальник управления Государственного жилищного надзора области Михаил Бредихин.

По словам чиновника, с 14 по 20 декабря от белгородцев поступило 42 обращения по вопросу некачественного отопления. Это на 91 обращение меньше, чем неделей ранее (с 7 по 13 декабря).

Жаловались жители Белгорода (16), Губкинского (12), Старооскольского (9), Алексеевского (2), Яковлевского округов (1), Белгородского (1) и Корочанского районов (1).

Михаил Бредихин отметил, что сотрудники органов местного самоуправления и Госжилнадзора выехали по адресам. Они произвели замеры в жилых помещениях и тепловых пунктах.

По итогам шести обращений сотрудники УК провели регулировочные работы после устранения аварийных ситуаций на центральных магистралях. По 22 обращениям замеры показали, что температуры соответствуют нормативам. А по 14 обращениям не было точных адресов.

Снижение количества обращений не совсем релевантно в текущей ситуации, так как температура воздуха окружающей среды положительная. Посмотрел прогноз, он пока не позволяет нам увидеть текущее положение, так как будет плюсовая температура до конца недели.
Вячеслав Гладков

По итогам губернатор поручил подготовить повторный доклад о ситуации с отоплением в январе.

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